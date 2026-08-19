Екатерина Кульгускина получила портфель вице-губернатора Волгоградской области

В администрации Волгоградской области прошли кадровые перестановки в высшем эшелоне власти. Бывший начальник государственно-правового управления Екатерина Кульгускина назначена заместителем губернатора, а ключевые блоки в аппарате главы региона перераспределил Федор Данилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Кульгускина

Фото: Администрация Волгоградской области Екатерина Кульгускина

Фото: Администрация Волгоградской области

Согласно сообщению пресс-службы регионального правительства, госпожа Кульгускина будет курировать комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, комитет по управлению государственным имуществом, а также комитет государственной охраны объектов культурного наследия. До повышения она занимала должность заместителя руководителя аппарата губернатора — начальника государственно-правового управления (ГПУ).

Структура аппарата главы региона также претерпела изменения. Заместителем руководителя аппарата губернатора — начальником управления по вопросам государственной службы и кадров назначен Федор Данилов. В его компетенцию теперь входит курирование деятельности ГПУ. Ранее господин Данилов уже руководил этим профильным управлением.

Исполнять обязанности начальника государственно-правового управления временно поручено Артему Спицыну.

Никита Маркелов