В результате атаки БПЛА повреждена установка НПЗ в Уфе

В результате утренней атаки БПЛА на Уфу была повреждена установка нефтеперерабатывающего предприятия в промзоне города, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб. Думаю, в течение пары дней все это восстановят»,— отметил господин Хабиров.

Ранее обломки БПЛА падали на территорию уфимской промзоны 5 августа.

Глава региона также сообщил, что один из шести беспилотников «видимо, сбился с пути, попал в затонский дом». «Пострадал один парень, студент медуниверситета. Из Индии, кстати, — добавил он. — По последней информации, с ним все в порядке, отделался испугом».

Как сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, пострадавшего студента доставили в больницу. «Состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет»,— отметил он.

Майя Иванова