«Уралэнергосбыт» запустил самую крупную в России систему накопления электроэнергии для промышленного предприятия

Группа компаний «Уралэнергосбыт» ввела в коммерческую эксплуатацию систему накопления электрической энергии (СНЭЭ) мощностью 5 МВт и энергоемкостью 10 МВт в час на площадке промышленного предприятия в Курганской области. По данным открытых источников на дату публикации, это самая крупная в России СНЭЭ, установленная на площадке промышленного потребителя и используемая для управления стоимостью и надежностью его энергоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Система мощностью 5 МВт и энергоемкостью 10 МВт в час реализована под ключ за шесть месяцев

Фото: предоставлено пресс-службой «Уралэнергосбыт» Система мощностью 5 МВт и энергоемкостью 10 МВт в час реализована под ключ за шесть месяцев

Фото: предоставлено пресс-службой «Уралэнергосбыт»

Накопитель работает как крупная промышленная батарея. Он заряжается в часы, когда стоимость электроэнергии минимальна, а в часы пикового спроса с максимальной стоимостью электроэнергии выдает накопленную электроэнергию во внутреннюю сеть предприятия. За счет этого предприятие снижает потребление дорогостоящей электроэнергии из внешней сети и расходы на энергоснабжение. Система управления автоматически учитывает график электропотребления предприятия и выбирает оптимальные моменты для заряда и разряда.

Полный цикл реализации проекта занял шесть месяцев – от проектирования и поставки оборудования до монтажа, подключения и запуска в коммерческую эксплуатацию. Проект реализован по сервисной модели: предприятие не несет первоначальных капитальных затрат на приобретение, монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию и оплачивает только сервисные платежи, которые формируются за счёт фактически достигнутой экономии.

Финансирование проекта обеспечила группа компаний «Уралэнергосбыт», благодаря чему предприятие получило готовый энергетический объект без собственных капитальных вложений. Коммерческим оператором системы выступает ООО «Уралэнергосбыт»: компания управляет режимами работы СНЭЭ, организует техническое обслуживание и анализирует эксплуатационные показатели.

Комплекс состоит из двух силовых контейнеров мощностью по 2,5 МВт и двух батарейных контейнеров энергоемкостью по 5 МВт в час. Интеллектуальная система управления и мониторинга круглосуточно контролирует состояние оборудования, автоматически формирует режимы работы и обеспечивает дистанционное управление объектом.

Эффект проекта не ограничивается экономией для отдельного предприятия. В часы максимального спроса накопитель снижает отбор мощности из внешней сети. Для энергосистемы это означает, снижение электропотребления в периоды пикового спроса, а значит снижается потребность в запуске или дополнительной загрузке дорогостоящих генерирующих мощностей

По мере распространения таких решений промышленные накопители смогут сформировать распределенный ресурс гибкости – совокупность объектов, способных снижать нагрузку на энергосистему в наиболее напряженные часы. Это позволит эффективнее использовать существующие генерирующие и сетевые мощности и уменьшать потребность в дополнительных энергомощностях, востребованных только в периоды пикового спроса.

«Современная энергетика не должна быть сложной для клиента. Промышленное предприятие должно заниматься развитием производства, а не самостоятельно разбираться в работе новых энергетических систем. В этом проекте клиент получил не просто оборудование, а готовый сервис – от финансирования и запуска до управления и технического обслуживания. Для нас важно, что эффект проекта выходит за рамки отдельного предприятия: накопитель снижает потребление из сети в наиболее напряженные часы и помогает эффективнее использовать существующую энергетическую инфраструктуру. Мы рассматриваем этот проект как основу для масштабирования модели на другие промышленные предприятия и формирования крупного портфеля СНЭЭ», – отметил директор по продаже дополнительных сервисов ООО «Уралэнергосбыт» Дмитрий Городков.

*По данным открытых источников на 19 августа 2026 года, среди систем накопления электрической энергии, введенных в коммерческую эксплуатацию на площадках промышленных потребителей России и используемых для управления их собственным графиком электропотребления.

ООО «Уралэнергосбыт»