Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой БПЛА на Уфу

Прокурор Ленинского района Уфы Руслан Усманов контролирует соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи в связи с атакой беспилотников, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии,

Сегодня в результате атаки беспилотников был поврежден многоквартирный дом в уфимском микрорайоне Затон. По словам главы республики Радия Хабирова, обломки и осколки упали на припаркованные во дворе машины. Предварительно, пострадал один человек, его госпитализировали, сообщил глава региона.

Всего Уфу атаковали шесть беспилотников, четыре из них сбили. Один упал в промзоне, вызвав, как отметил господин Хабиров, небольшое возгорание.

Майя Иванова