Из Самары запустили новый электропоезд «Финист» в Тольятти, Жигулевск и из Новокуйбышевска в Тольятти

В Самарской области запустили новый электропоезд «Финист», который ходит по трем маршрутам: Самара — Тольятти, Самара — Жигулевск и Новокуйбышевская — Тольятти. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Из Самары в Тольятти поезд отправляется в 10:00 (MSK+1), прибывает в 12:07 (по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям). Из Тольятти обратно в Самару отправляется в 13:31 и прибывает в 15:27 по тем же дням.

Из Самары в Жигулевск поезд отправляется в 16:19 и прибывает в 18:14 (понедельник, среда, пятница). Из Жигулевска в Тольятти рейс — в 06:20 и прибытие в 08:14.

Из Новокуйбышевска по вторникам и четвергам поезд отправляется в 17:43 и прибывает в 20:04. Из Тольятти в Новокуйбышевск рейс назначен на 21:16, прибытие — в 23:38.

Руфия Кутляева