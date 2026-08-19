Челябинскую область в 2026 году посетило более 37 тыс. промышленных туристов

Челябинская область оказалась среди регионов-лидеров в России по развитию промышленного туризма, сообщает пресс-служба регионального Центра проектного развития. За первое полугодие 2026 года Южный Урал принял более 37 тыс. промтуристов.

В регионе существуют 132 экскурсионные программы, которые представляют разные отрасли промышленности — металлургическую, машиностроительную, пищевую, горнодобывающую и другие. Туристы также могут познакомиться с семью индустриальными маршрутами: «Первые в Магнитке», «Стальные горизонты: путешествие в мир инженерии и мастерства», «Путешествие в профессию», «ТМК Стальные технологии. Завод будущего», «Туристический промышленный комплекс „Танкоград”», «Легенды танкостроя», «Магнезит как объект искусства».

Алиса Дубинец