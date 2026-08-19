«Молот» одержал первую победу в межсезонье

В первом контрольном матче на своей арене «Молот» с «сухим» счетом обыграл ХК «Ижсталь». Поединок закончился со счетом 4:0 в пользу пермской хоккейной команды. Голами в составе победителей отметились Виктор Пластинин, Глеб Шаборшин, Даниил Лапин и Егор Колесников Напомним, что ранее «Молот» в гостях уступил этому же клубу в овертайме.

Следующим соперником для подопечных Льва Бердичевского станет «Олимпия» из Кирово-Чепецка, которая победила пермяков ранее у себя дома со счетом 1:0.