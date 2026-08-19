Рейсы в Оренбург ушли на запасные аэродромы из-за угрозы атаки БПЛА

Международный аэропорт Оренбурга утром 19 августа временно прекратил прием и отправку воздушных судов. Причиной стали введенные в регионе воздушные ограничения в связи с угрозой применения БПЛА. На авиаузле несколько часов действовал план «Ковер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По данным онлайн-табло, два пассажирских рейса перенаправлены на запасные аэродромы. Борт из Шарм-эль-Шейха, прибытие которого планировалось на 09:50, ушел в Актобе. Самолет из Минеральных Вод (09:30) посадили в Магнитогорске. Также задержаны вылеты в Москву и Санкт-Петербург. Вся информация о рейсах обновляется на онлайн-табло.

Яна Вежлева