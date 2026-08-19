Сельхозпредприятие в Оренбургской области задолжало работникам 2,9 млн рублей
Прокуратура Адамовского района провела проверку соблюдения трудового законодательства на одном из сельскохозяйственных предприятий. Правоохранителями было установлено, что руководство организации допустило образование долга по зарплате перед 126 работниками за июнь и июль 2026 года. Общая сумма задолженности превысила 2,9 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
После внесения прокурорского представления денежные средства были перечислены на счета сотрудников. Кроме того, в отношении директора предприятия возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).