Железобетонный юбилей

АО «СтройПанельКомплект» (СПК) – завершило масштабное обновление производства. Результаты внедрения высокотехнологичного оборудования на заводе оценил губернатор региона Дмитрий Махонин.

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АО «СтройПанельКомплект» работает как предприятие полного цикла: здесь не только возводят жилье, но и выпускают собственные стройматериалы. Компания известна новаторским подходом: ранее на заводе была внедрена технология «Вандерблок», позволяющая с помощью роботизированной линии собирать стены из керамических блоков прямо в цехе и отправлять на стройплощадку в готовом виде. Теперь курс на автоматизацию взял и арматурный цех предприятия.

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Если еще несколько лет назад металлические каркасы и сетки для железобетонных конструкций изготавливались здесь преимущественно вручную, то за последние два года оборудование планомерно заменили на современные автоматизированные комплексы. Общий объем инвестиций составил более 150 млн рублей, работы проводились с привлечением средств государственного займа.

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Как отмечает генеральный директор АО «СтройПанельКомплект» Виктор Суетин, новое оборудование позволило значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции и увеличить объемы производства. Кроме того, автоматизация процессов высвободила часть трудовых ресурсов, что позволит предприятию организовать работу цеха во вторую и третью смену.

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Благодаря модернизации производительность цеха увеличилась до 11 тыс. тонн арматурных изделий в год. Такой резкий рост позволяет СПК не только полностью закрывать собственные потребности в каркасах для формовочных цехов и стройплощадок, но и выступать в роли поставщика. Теперь предприятие готово обеспечивать стройматериалами сторонние компании-застройщики, у которых нет своей производственной базы в регионе.

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Ознакомившись с модернизированными мощностями, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил коллектив завода с 65-летием. Глава региона отметил, что масштабное переоснащение в АО «СтройПанельКомплект» весьма символично происходит в Год пермской промышленности.

АО "СтройПанельКомплект"