БПЛА попал в жилой дом в Уфе

БПЛА попал в жилой дом в уфимском микрорайоне Затон, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «Повреждено остекление на верхних этажах, также обломки и осколки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек. Его госпитализировали и сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь»,— написал господин Хабиров в соцсетях.

По данным главы региона, Уфу атаковали шесть беспилотников, четыре из которых сбили. «Один упал в промзоне, возникло небольшое возгорание, сейчас мы его тушим»,— отметил Радий Хабиров.

Олег Вахитов