Краевые власти предложили внести изменения в Лесной кодекс РФ

В заксобрание Прикамья поступил проект постановления о внесении законодательной инициативы в Госдуму РФ. Речь идет о введении специального порядка предоставления лесного участка в аренду концессионерам. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Как указано в пояснительной записке, отсутствие в Лесном кодексе РФ специального порядка предоставления лесного участка для реализации концессионных соглашений без проведения торгов делает невозможным заключение таких договоров для создания и реконструкции объектов на землях лесного фонда, в том числе, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений. Предлагаемое изменение позволит строить реконструировать объекты за счет внебюджетных источников.

Ранее это предложение было включено в решение Совета законодателей Приволжского федерального округа и поддержано Федеральным агентством лесного хозяйства РФ. Планируется, что проект постановления депутаты рассмотрят на августовском пленарном заседании. После одобрения инициатива будет направлена в Госдуму РФ.