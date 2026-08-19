В Челябинской области выдали кредитов наличными на 61 млрд рублей

Челябинская область оказалась на 11-м месте среди регионов России по количеству выданных кредитов наличными в этом году, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Всего на Южном Урале за семь месяцев 2026 года одобрили более 338 тыс. кредитов объемом 61,7 млрд руб.

В июле в Челябинской области было выдано более 55 тыс. кредитов на сумму 10,5 млрд руб. Средняя величина займа — 189 тыс. руб. В июне показатели были немного меньше: около 54 тыс. кредитов на сумму 10,4 млрд руб. (средний чек — 190 тыс. руб.). Средний срок кредитования — два года четыре месяца.

Всего в июле российские банки выдали наличными 2,3 млн займов на общую сумму 487 млрд руб. Этот показатель стал рекордным с начала 2025 года.

Алиса Дубинец