В Самаре с экс-главы трамвайного депо взыскали 3 млн рублей за мошенничество и подлог

Ленинский районный суд Самары взыскал с бывшего начальника городского трамвайного депо МП «ТТУ» Алексея Лебедева более 3 млн рублей в пользу муниципалитета — в счет ущерба, причиненного преступлением. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Основанием для решения стал приговор от 25 февраля 2026 года: Лебедев признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ; два эпизода) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ; 61 эпизод).

Как установлено судом, с февраля 2022 года по июль 2025 года Лебедев систематически вносил недостоверные сведения в табели учета рабочего времени и утверждал подложные документы. На их основании он получил выплаты на общую сумму свыше 3 млн рублей.

Иск в защиту интересов муниципального образования подал прокурор. Суд удовлетворил требования ведомства. После вступления решения в законную силу прокуратура Ленинского района проконтролирует его исполнение.

Георгий Портнов