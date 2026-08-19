Заксобрание Прикамья рассмотрит поправки в законодательство об ужесточении оборота вейпов

Глава региона Дмитрий Махонин внес в Законодательное собрание Пермского края проект поправок в действующие региональные законы, запрещающие продажу вейпов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они учитывают нормы федерального законодательства, принятые этим летом. В частности, право субъектов вводить дополнительные ограничения на эту продукцию в розничной торговле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, Прикамье стало первым регионом в стране, который с 1 марта текущего года запретил продажу электронных приборов для курения смесей и систем нагревания табака. За нарушение запрета в законе об административных правонарушениях Пермского края предусмотрены штрафы для должностных и юридических лиц.

Этой весной правительство разработало дополнительные поправки к региональному законодательству. Авторы предлагают сделать незаконной не только продажу, но и хранение и распространение вейпов и других электронных устройств для курения.