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В самарском аэропорту задержаны и отменены 17 рейсов

Задержка и отмена 17 авиарейсов произошли в самарском аэропорту Курумоч утром в среду, 19 августа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В частности, отменены рейсы из Самары в Москву, Нижневартовск и Минеральные Воды. Также задерживается отправление самолетов в Анталью, Батуми, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новый Уренгой.

В среду в Самарской области с 2:47 до 8:17 (MSK+1) действовал режим «Беспилотная опасность». Аэропорт Курумоч на несколько часов приостанавливал прием и отправление рейсов. В настоящее время аэровокзал работает в штатном режиме.

Георгий Портнов