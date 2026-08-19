Хотите безлимитный абонемент в зал?

Психологи пермского политеха убеждены, что культом современного мира стала скорость. Современное общество требует от человека быть «достигатором», но платой за успех нередко становятся тревожность, хроническая усталость и потеря контакта с собой. Даже отдых уже превратился в гонку за впечатлениями, которыми люди спешат тут же поделиться в соцсетях!1

В 2026 году жизнь ускорилась до предела: многозадачность не оставляет времени на отдых. Спорт помогает снять накопившееся напряжение, однако включить тренировки в плотный график почти невозможно – мешают рабочие дедлайны, семейные хлопоты, пробки и поиск парковки в час пик. Но девелопер PAN City Group2 нашел компромисс: чтобы позаниматься спортом, вам не придется жертвовать ни работой, ни временем с близкими. В ваш персональный фитнес-зал нужно просто спуститься на второй этаж гранд-лобби3 Клубного дома на Баумана4.

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Почему девелопер PAN City Group принял решение разместить спортивный зал внутри дома? В зимний период уличные спортплощадки часто простаивают по полгода: на них невозможно заниматься из-за погоды. Поэтому при проектировании Клубного дома на Баумана было принято решение создать небольшой спортивный зал, куда можно прийти самостоятельно, использовать приложение или видеоуроки, или пригласить персонального тренера, чтобы тренировки прошли еще эффективнее. Такое решение позволит жителям заниматься спортом без абонементов!

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Многофункциональный зал с современным дизайном будет оснащен раздевалкой и базовым комплектом тренажеров, подобранных по рекомендациям профессиональных тренеров. Здесь установят беговую дорожку и эллипс, чтобы была возможность проработать различные группы мышц. На стеллажах разместят разнообразный инвентарь: гири разного веса, скакалки и коврики для йоги и пилатеса. Большое настенное зеркало создаст комфортные условия для занятий спортивными танцами. В зале также предусмотрена зона для настольного тенниса, где можно устраивать соревнования.

На закрытой территории Клубного дома на Баумана архитекторы спроектировали просторную площадку для скейтбординга и катания на роликах, удобный газон для игры в мини-футбол, а также для занятий йогой, аэробикой и пилатесом. Здесь жители смогут организовывать различные мероприятия: групповые тренировки, занятия йогой, турниры по пинг-понгу и футболу.

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Дом находится в самом сердце Индустриального района. В шаговой доступности – все, что нужно для активной жизни: спорткомплексы им. Сухарева и «Олимпия», Балатовский парк с прекрасными беговыми и велосипедными маршрутами, манеж «Спартак».

Клубный дом на Баумана – это ваш статус, который акцентирует внимание на качестве жизни, комфорте и эксклюзивности. Дом создан для тихой семейной и размеренной жизни: для тех, кто хочет оставить все заботы за порогом. Живя здесь, вы сможете по-настоящему расслабиться и почувствовать гармонию в каждом дне.

Успевайте войти в число первых резидентов на эксклюзивных условиях: выбирайте свою новую квартиру на dom-baumana.ru и узнайте о специальных условиях покупки у специалистов отдела продаж PAN City Group по телефону 207-17-07.

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Девелопер PAN City Group работает на рынке недвижимости с 1992 года и является частью крупнейшего на Урале инвестиционного холдинга – ООО «Пермская финансово-производственная группа». Компания имеет в своем портфеле десятки проектов в многоквартирном и загородном строительстве, девелопменте и управлении коммерческой недвижимостью, а также в развитии сети технопарков.

1 Статья на сайте https://pstu.ru/media/news/pravo-na-pauzu-pochemu-v-2026-godu-zamedlenie-stanovitsya-glavnym-trendom/. 2 PAN City Group – ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект». 3 Гранд-лобби/лобби (от англ. lobby – кулуары, вестибюль) – холл, фойе или зона ожидания на первом этаже дома, предназначенная для встреч и отдыха. 4 ЖК «Клубный дом на Баумана, 25д» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Баумана, 25д. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте Единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ (ID – 69509), на сайте застройщика https://pancityproject.ru/, а также на сайте https://dom-baumana.ru.

ООО СЗ "СИТИ Проект"