В пермском ТРЦ «Планета» закрылся премиальный магазин

В ТРЦ «Планета» прекратил работу бутик Lacoste. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил гендиректор торгового центра Евгений Каштанов. Согласно сообщениям в соцсетях Permfashion (управляет брендовыми магазинами в Перми), последним днем работы филиала Lacoste стало 4 августа. Сейчас единственный филиал бренда в Перми остался в ТРК «Семья».

За последнее время в ТРЦ «Планета» закрылись еще несколько известных сетевых брендов одежды. Так, 17 августа прекратили работу XC и Cropp, а весной 2027-го перестанет работать единственный в Перми филиал магазина «Стокманн». По словам господина Каштанова, причины закрытия у каждого бренда связаны с внутренними бизнес-решениями. Как сообщили источники «Ъ-Прикамье» на рынке, в ТРЦ «Планета» могут также закрыться магазины ZARINA, СИН и RE. В торговом центре эту информацию опровергли.

Евгений Каштанов пояснил «Ъ-Прикамье», что для ТРЦ эти изменения не стали неожиданностью. «Ротация арендаторов — естественный процесс для любого крупного торгового центра, и мы уже ведем работу по дальнейшему использованию освобождающихся площадей. Уже есть понимание относительно будущих арендаторов. Об открытиях мы сообщим отдельно»,— пояснил он. Гендиректор «Планеты» добавил также, что посещаемость ТРЦ по итогам июля выросла на 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года.