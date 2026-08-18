Из списка вон

Газбанк в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» в апелляционном суде потребовал отменить решение о признании обоснованным долга ООО «Самарский деловой центр» (СДЦ) в размере 424 млн руб. перед бывшей владелицей компании Ириной Дьяченко. Основной актив «Самарского делового центра» — площадка бывшего «Кинап» с ресторанами, клубами и офисным центром на набережной Волги в центральной части Самары. В 2018 году Ирина Дьяченко получила объекты «Кинапа» в качестве отступного по иску о возврате долга, однако позже суд признал эту сделку недействительной, и имущество вернулось в конкурсную массу СДЦ. По словам юристов, даже если суд отклонит жалобу Газбанка, долг будет погашаться по остаточному принципу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу Газбанка в лице конкурсного управляющего ГК «Агентство по страхованию вкладов» на решение нижестоящего суда о признании обоснованным долга в размере 424 млн руб. «Самарского делового центра» перед Ириной Дьяченко. Долг образовался в 2014 году по векселям, которые Ирина Дьяченко выкупила у своего супруга на тот момент и депутата Самарской губернской думы Олега Дьяченко (умер в 2017 году). Оба в прошлом были владельцами «Самарского делового центра» через ООО «Самара-сити».

ООО «Самарский деловой центр» создано в 1998 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем компании является ООО «Самара-Сити», принадлежащее Тимуру Теунову. В списке бывших собственников «Самара-Сити» помимо Ирины и Олега Дьяченко фигурируют Владимир Аветисян и Андрей Кислов. Всех троих считали создателями группы компаний «Волгопромгаз» и Газбанка. Развлекательный центр «Кинап» общей площадью 11 945 кв. м и земельный участок общей площадью 3 230 кв. м. находятся на месте бывшего одноименного завода на ул. Лесной, 23, на берегу Волги. В бывших заводских корпусах располагаются клубы, рестораны, парк аттракционов, офисы и т.д. Согласно оценке ООО «Институт оценки и управления», общая стоимость имущества центра составляет 372 млн руб.

В 2019 году «Самарский деловой центр» признали банкротом по иску ФНС из-за долга в размере 16 млн руб. Крупнейшим кредитором стало АО «АКБ «Газбанк» с суммой требования в размере 691 млн руб., в том числе основной долг — 457,8 млн руб. и проценты — 233,8 млн руб. В 2021 году кредиторы утвердили положение о порядке продажи имущества банкрота. Общая стоимость имущества компании, включая объекты «Кинап», составила 930 млн руб., при этом имущество на сумму в размере 522 млн руб. находится в залоге у Газбанка. Судя по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ), пока с торгов была продана только дебиторская задолженность СДЦ.

В 2018 году Ирина Дьяченко обратилась в Октябрьский районный суд Самары с иском к СДЦ о взыскании вексельного долга. Стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого госпожа Дьяченко получила в собственность здание и земельный участок центра. Позже конкурсный управляющий «Самарского делового центра» Анна Нехина потребовала в суде признать сделку по передаче имущества недействительной. Суд удовлетворил иск.

Как было сказано в решении суда, на момент заключения сделки Ирина Дьяченко контролировала «Самарский деловой центр» и не могла не знать о наличии у компании долгов перед сторонними организациями. «Таким образом, заключая мировое соглашение, Ирина Дьяченко преследовала цель намеренного вывода имущества из конкурсной массы, что повлекло за собой нарушение прав и законных интересов, как конкурсных кредиторов, так и самого должника»,— сказано в документе суда.

При этом суд в мае этого года в Арбитражный суд Самарской области в рамках банкротства Самарского делового центра признал требование Ирины Дьяченко в размере 424 млн руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению за счет имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.

По словам партнера «Рустам Курмаев и партнеры» Олега Пермякова, если жалобу Газбанка отклонят, требование Ирины Дьяченко будет погашаться по остаточному принципу.

«Сначала гасятся текущие платежи, затем три очереди реестра, потом удовлетворяются зареестровые требования. И лишь после них идут субординированные требования, где и находится Дьяченко, а после нее идет лишь ликвидационная квота, то есть остаток имущества, распределяемый между участниками должника На практике такой сценарий экономически также не очень привлекателен для субординированного кредитора, потому что конкурсной массы обычно не хватает даже на реестровых кредиторов», — говорит Олег Пермяков.

Аналогичное мнение высказала руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова: «С учетом того, что по общему правилу требования даже реестровых кредиторов третьей очереди, если они не обеспечены залогом, удовлетворяются на считанные проценты от заявленных, это значит, что зареестровый кредитор почти наверняка не получит вообще ничего. Кроме того, такой кредитор уже не может претендовать на долю доходов, получаемых банкротом после введения процедуры. В частности, от аренды недвижимого имущества „Кинап“».

Сабрина Самедова