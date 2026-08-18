Айтишника кодируют на группу

Как стало известно «Ъ-Прикамье», следствие считает обвиняемого в мошенничестве экс-директора ООО «Пармалогика» Евгения Овчарова одним из организаторов ОПГ, созданной для обмана сотрудников Генеральной прокуратуры. По версии силовиков, группа «обеспечила» заключение с надзорным органом контракта на создание программного обеспечения. Возможные злоумышленники выполнять его условия не собирались, похитив свыше 800 млн руб. Господин Овчаров от следствия скрылся, был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Сам он вины, как следует из материалов дела, не признает и безуспешно пытался обжаловать меру пресечения.



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Евгений Овчаров



Мосгорсуд оставил в силе решение первой инстанции о заочном избрании меры пресечения Евгению Овчарову, бывшему руководителю компании «Пармалогика». В феврале этого года он стал обвиняемым в мошенничестве в особо крупном размере, которое связано с хищением бюджетных средств на сумму свыше 800 млн руб. В 2019 году ООО «Пармалогика» выиграло конкурс на право заключения с Генеральной прокуратурой контракта по выполнению работ «по развитию функционала специального программного обеспечения государственной автоматизированной системы правовой статистики». Стоимость договора превысила 842 млн руб.

Как считают следствие и прокуратура, в результате основная часть работ выполнена не была, а деньги были похищены. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено следственным департаментом МВД 1 ноября 2025 года. Этому предшествовало решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил требования Генпрокуратуры и ООО «Свенти» о взыскании с ООО «Пармалогика» более 914 млн руб. Решение было вынесено в закрытом судебном заседании и устояло в вышестоящих инстанциях. 7 мая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что господин Овчаров заочно арестован на два месяца, срок содержания под стражей должен исчисляться с того момента, как он попадет в руки российских правоохранительных органов.

Согласно материалам дела, следствие считает, что Евгений Овчаров изначально не собирался исполнять условия контракта. При этом он не только похитил деньги, но и с использованием служебного положения создал для совершения преступления организованную преступную группу вместе с неустановленными лицами, которые обеспечили заключение госконтракта между ООО «Пармалогика» и Генпрокуратурой. Реализуя преступный умысел, фигуранты якобы ввели в заблуждение представителей заказчика, представив им ложную информацию об объеме и качестве выполнения работ. В итоге последние подписали акты приема-сдачи, что стало основанием для перечисления средств. Полученными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению. Сам гос­подин Овчаров, по информации силовиков, вылетел за рубеж из столичного Домодедово еще 24 сентября прошлого года и с тех пор в России не появлялся. 11 февраля 2026 года Евгений Овчаров был объявлен в федеральный, а 13 апреля в международный розыск.

ООО «Пармалогика» зарегистрировано в 2016 году и входило в состав Parma Technologies Group, которую основал Евгений Овчаров. До этого он работал в крупной IT-компании «Прогноз», где занимал должность первого заместителя генерального директора. Parma Technologies плотно взаимодействовала с государственными структурами, в том числе и с Генпрокуратурой. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 2017 года между «Пармалогикой» и надзорным органом было заключено шесть госконтрактов на сумму свыше 1,3 млрд руб. Общая сумма госконтрактов общества с 2016 года превысила 6,637 млрд руб. До мая 2025 года господин Овчаров был единственным участником ООО. В прошлом году «Пармалогика» обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о самобанкротстве. В начале этого года суд в закрытом судебном заседании вынес решение о прекращении производства по делу. В марте апелляция оставила это решение без изменений.

Сам Евгений Овчаров сообщил, что не причастен к совершению преступления. Также в апелляционной жалобе он не согласился с решением первой инстанции о заочном заключении под стражу. По мнению обвиняемого, в материалах дела нет данных о том, что он собирается скрываться от следствия и суда, продолжать совершать преступления или каким-то образом препятствовать расследованию дела. Также гос­подин Овчаров указал, что силовики не уведомили его о проведении следственных действий с его участием и о рассмотрении ходатайства, связанного с избранием меры пресечения. Постановление первой инстанции он просил отменить.

В итоге апелляция оставила решение в силе. Как указывается в судебном акте, Мещанский суд при избрании меры пресечения учел все обстоятельства преступления, а также данные о личности обвиняемого. Кроме того, он правильно сделал вывод, что Евгений Овчаров скрылся от следствия и таким образом препятствует предварительному расследованию. При этом доводы господина Овчарова о непричастности к совершению инкриминируемого деяния подлежат оценке при рассмотрении уголовного дела по существу.

Отметим, что, по общему правилу, расследование уголовного дела в отношении лица, находящегося в розыске, должно быть приостановлено. В то же время, УПК позволяет суду вынести заочный приговор в отношении подсудимого, обвиняемого в тяжких и особо тяжких преступлениях. Это может произойти, если установлено, что он находится за пределами России или уклоняется от явки в суд. Так, в декабре прошлого года заочно была осуждена бывший директор фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова, а в начале этого — бывший председатель совета директоров пермского порта Чарльз Батлер. Обоих осудили за растрату в особо крупном размере.

С Евгением Овчаровым связаться по известному номеру телефона не удалось, абонент находился вне зоны действия сети.

Дмитрий Астахов