Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Футболисты «Оренбурга» разгромили «Родину» в матче Кубка России

Во вторник, 18 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московская «Родина» принимала «Оренбург». Гости одержали победу со счетом 4:1.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе «Оренбурга» дважды отличился Дамиан Пуэбла. По одному мячу забили Алешандре Жезус и Андрей Касаджиков. У хозяев гол на счету Ивана Тимошенко.

«Оренбург» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира.

Андрей Сазонов