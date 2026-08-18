Футболисты «Оренбурга» разгромили «Родину» в матче Кубка России

Во вторник, 18 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московская «Родина» принимала «Оренбург». Гости одержали победу со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе «Оренбурга» дважды отличился Дамиан Пуэбла. По одному мячу забили Алешандре Жезус и Андрей Касаджиков. У хозяев гол на счету Ивана Тимошенко.

«Оренбург» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира.

Андрей Сазонов