Футболисты «Оренбурга» разгромили «Родину» в матче Кубка России
Во вторник, 18 августа, состоялся матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором московская «Родина» принимала «Оренбург». Гости одержали победу со счетом 4:1.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
В составе «Оренбурга» дважды отличился Дамиан Пуэбла. По одному мячу забили Алешандре Жезус и Андрей Касаджиков. У хозяев гол на счету Ивана Тимошенко.
«Оренбург» одержал первую победу в текущем розыгрыше турнира.