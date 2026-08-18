Мозаики Пышты и Шардакова в Волгограде получили предмет охраны

Волгоградский облкультнаследие утвердил предмет охраны для шести мозаичных панно, признанных памятниками осенью прошлого года. Все они находятся в Центральном и Тракторозаводском районах. Авторы работ — художники-монументалисты Михаил Пышта и Павел Шардаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Карты Фото: Яндекс Карты

В перечень вошли барельеф «Мир вам» на турвокзале, панно «Волгоград — город-герой» на ул. Коммунистической, диптих «Завод-труженик» и «Завод-солдат» на здании управления ВГТЗ, а также две мозаики на Центральном рынке — «Приглашение гостей» и «Труженики поймы».

Приказы фиксируют, что охране полежит местонахождение, композиция, использованные материалы, а также техника исполнения и цветовое решение. Документы уже вступили в силу.

Нина Шевченко