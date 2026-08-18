ФНС требует банкротства пермской нефтесервисной компании

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит обоснованность заявления о признании АО «Буровые решения» несостоятельным. С таким требованием ранее обратилась ФНС по Омской области. Как следует из материалов дела, сумма требований налоговой к компании составляет 83,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

К участию в деле в качестве третьего лица было привлечено ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент». Как указано в определении суда, должник обоснованных возражений против требований не имеет, сумму задолженности признает. Также он заявил ходатайство об отложении судебного заседания в целью урегулирования спора, а также указал на частичное погашение задолженности на сумму 4 млн руб.

Стоит отметить, что неделю назад Арбитражный суд Пермского края принял к производству другой иск налогового органа к АО «Буровые решения». Согласно материалам дела, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №23 по Самарской области требует обратить взыскание на заложенное имущество в связи с неуплатой задолженности по налогам на сумму 64,4 млн руб. По данным Rusprofile, речь идет о семи объектах имущества.

АО «Буровые решения» было зарегистрировано в 2025 году. Занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, а также предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа. Компания располагается по тому же адресу, где действует пермский производитель бурового оборудования ООО «ВНИИБТ — Буровой инструмент». Компания образована на базе Пермского филиала Всесоюзного научно-исследовательского института буровой техники. Сейчас входит в группу компаний «Интегра» и является одной из ее основных производственных подразделений. ООО производит буровое и нефтепромысловое оборудование. В 2025 году убыток компании составил 266 млн руб., выручка — 3,2 млрд руб.