Не ждут, а готовятся

Правительство Саратовской области утвердило комплекс мер по подготовке к федеральным и региональным выборам. Постановление предписывает региональным ведомствам, силовым структурам и ресурсоснабжающим организациям оказать всевозможное содействие избиркомам. Среди прочего Почте России вверили выявлять иностранных агентов и лиц, связанных с экстремистскими или террористическими организациями, что отражает общий тренд на ужесточение электоральных фильтров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября

Фото: ИА «Общественное мнение» Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября

Фото: ИА «Общественное мнение»

Вступило в силу подписанное губернатором Романом Бусаргиным постановление правительства Саратовской области «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы девятого созыва и выборов в органы местного самоуправления (МСУ — „Ъ“) Саратовской области». «Ъ — Средняя Волга» нашел документ на официальном портале правовой информации. Последние годы рекомендации остаются большей частью неизменными, но в актуальном постановлении есть новые установки, связанные с иноагентами, экстремистами и террористами.

Постановление рекомендует саратовскому отделению «Сбербанка» обеспечить своевременное открытие счетов кандидатов и участковых избирательных комиссий (УИК). Управлению ФНС поручили проверять сведения о добровольных пожертвованиях в избирательные фонды и информировать ИКи о результатах. Ряд силовых и гражданских ведомств, включая региональное ГУ МВД, управления ФСИН, МЧС, ФСБ, военный комиссариат, а также министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и образования, должны представлять данные для составления и уточнения списков избирателей.

Упомянутым ведомствам рекомендовано содействовать образованию избирательных участков на территориях воинских частей, в местах временного пребывания граждан, таких как больницы, санатории, вокзалы и аэропорты, а также в труднодоступных местностях с обеспечением доставки протоколов. Особое внимание уделили защите избирательных прав граждан, проходящих военную службу, и лиц под стражей или домашним арестом. МВД во взаимодействии с другими правоохранительными органами также предписано обеспечить охрану общественного порядка на выборах, проверку сведений о судимостях и гражданстве кандидатов, а также пресечение незаконной агитации.

Министерству экономического развития Саратовской области поручили координацию работы МФЦ по всем вопросам, связанным с предстоящими выборами. Минобраз должен предоставлять по запросам УИКов сведения об образовании кандидатов и организовывать учебный процесс с учетом возможности голосования в зданиях образовательных учреждений. Министерству информации и массовых коммуникаций надлежит оказать содействие в предоставлении эфирного времени и печатной площади, а территориальному отделу Роскомнадзора рекомендовали принимать меры, включая направление материалов в суд, в отношении СМИ, нарушивших законодательство о выборах.

Проверять достоверность сведений о доходах, имуществе и автомобилях кандидатов поручили управлению ФНС, Фонду пенсионного и социального страхования РФ, Роскадастру, МВД, МЧС и Гостехнадзору. Управление Минюста России по региону должно будет подтвердить сведения о пожертвованиях, статусе кандидатов как иностранных агентов, а также об их причастности к деятельности экстремистских или террористических организаций.

Министерствам цифрового развития и связи, а также промышленности и энергетики предписали обеспечить работу ГАС «Выборы» и гарантировать бесперебойное энергоснабжение помещений для голосования. Органам МСУ рекомендовали оказывать УИКам всестороннее содействие, включая предоставление помещений и транспорта на безвозмездной основе, обеспечение доступности для маломобильных групп населения и выделение мест для агитационных материалов. Кроме того, муниципалитеты обязаны обеспечить информационную безопасность, видеорегистрацию процесса и оснащение помещений средствами объективного контроля, в частности металлодетекторами. Министерству внутренней региональной и муниципальной политики области совместно с Министерством образования поручили предусмотреть наличие резервных пунктов для голосования.

Аналогичные постановления правительство Саратовской области выпускает перед каждыми выборами. Последние пять лет общие места во всех документах сохраняются неизменными и включают рекомендации банкам по открытию счетов, поручения налоговой проверять пожертвования, силовым ведомствам — предоставлять данные для списков избирателей и т.д. В отличие от постановлений 2021 и 2023 годов, в текущей редакции значительно расширили полномочия управления Минюста по проверке кандидатов на наличие статуса иностранного агента и причастности к деятельности экстремистских или террористических организаций. Впервые на уровне регионального правительства детально прописали обязанности органов МСУ по оснащению помещений для голосования средствами объективного контроля и обеспечению видеорегистрации, что ранее регулировалось общими рекомендациями.

Выборы-2026 пройдут с 18 по 20 сентября. В Саратовской области поборются кандидаты в депутаты ГД и в депутаты органов МСУ, в частности в Саратовскую гордуму седьмого созыва. Избирком зарегистрировал на федеральные выборы представителей семи партий: «Яблоко», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия», «Родина, «Единая Россия» и ЛДПР. В гордуму идут кандидаты от КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и ЕР.

Дарья Васенина