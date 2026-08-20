«Нос», Джармуш и усадебная кухня
Куда сходить в Нижнем Новгороде с 21 по 23 августа
Предпоследние выходные августа в Нижнем Новгороде богаты на события: в Арсенале открывается большая выставка авангарда, «Цех*» представит работы французского медиахудожника, в «Орленке» и «Рекорде» покажут авторское кино, а театр кукол выпускает премьеру по гоголевскому «Носу», не дожидаясь традиционного начала сезона в сентябре. Наиболее заметные события — в подборке «Ъ-Приволжье».
Выставки
Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина
«Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде» 0+
Новый проект Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) посвящен культурным феноменам нижегородского искусства на сломе эпох — с конца XIX века до первых послереволюционных лет. Поэтический альманах «Без муз» и Нижегородские свободные художественные мастерские в особняке Рукавишниковых под руководством преподавателя ВХУТЕМАСа Владимира Франкетти, авангардная школа дизайна Николая Ильина в «Нижполиграфе», опера «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина и другие дерзкие и смелые инициативы раскрываются через живописные, графические и скульптурные работы, архивные фотографии и документы из собраний ГМИИ, Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Третьяковской галереи и других площадок.
Когда: 21 августа — 15 ноября
Где: Арсенал, Кремль, корпус 6
Билеты: 300 — 500 руб.
Фото: Арт-пространство «Цех*»
Выставка Тома Ванза «Omega» 0+
В рамках нового иммерсивного проекта арт-пространства «Цех*» впервые в России представлено творчество французского медиахудожника и режиссера Тома Ванза, выставлявшегося в парижском музее цифрового искусства Atelier des Lumires, работавшего для Dior, DS4, Sulwhasoo и Garnier. Тома Ванз снимает фильмы-путешествия о многообразии и глубине космоса, раскрывая масштаб вселенной через микропроцессы: черные дыры, туманности и взрывы сверхновых он визуализирует через химические реакции и пигменты. Экспозиция выставки построена по принципу кинозалов — каждая работа представлена как самостоятельный фильм.
Когда: до 18 октября
Где: «Цех*», Варварская ул., 32
Билеты: 350 —700 руб.
Спектакли
«Нос» 12+
Премьера в Нижегородском государственном академическом театре кукол. Знакомую гоголевскую историю поставил в качестве приглашенного режиссера Вадим Смирнов. Он руководил нижегородским театром в 2004-2006 гг., а сейчас работает худруком Оренбургского театра кукол. Зрителей обещают «удивить, рассмешить и заставить взглянуть на классику по-новому».
Когда: 22, 23 августа, 18:00
Где: Театр кукол, Б.Покровская ул., 39
Билеты: 550 — 1000 руб.
Фото: Музей А. Д. Сахарова
«Кефир надо греть» 16+
В музее-квартире, где А. Д. Сахаров и его супруга Е. Г. Боннэр провели семь лет в ссылке, представят моноспектакль по книге Юрия Роста «Кефир надо греть». Книга сложилась из бесед Елены Боннэр с Юрием Ростом. «Как-то летом я пришел на сахаровскую кухню и предложил Боннэр вспомнить всю ее жизнь с Сахаровым. Честно», — пишет автор. В нижегородском музее воспоминания оживили режиссер постановки, артист Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького Павел Ушаков и актриса театра драмы Наталья Кузнецова.
Когда: 22 августа, 19:00
Где: Музей А.Д. Сахарова, Гагарина пр., 214
Билеты: 750 руб.
Кино
Фото: kinopoisk.ru
«Кофе и сигареты» 16+
В «Орленке» покажут легендарный киноальманах Джима Джармуша — сборник из 11 черно-белых новелл, которые он снимал в течение 17 лет с 1986 года. Роберто Бениньи, Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшет и другие друзья режиссера играют самих себя и разговаривают обо всем и ни о чем.
Когда: 21 августа, 17:00; 22 августа, 19:20; 23 августа, 19:20
Где: «Орленок», Б.Покровская ул., 39а
Билеты: 310 — 420 руб.
Фото: Reflexion Films
«Не хороните меня без Ивана» 12+
«Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» 12+
В центре культуры «Рекорд» в рамках фестиваль «Малые народности – Великая степь» состоятся показы двух фильмов-путешествий, которые редко можно встретить на больших экранах. «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой (21 августа) — этнографическое роуд-муви по Якутии начала XX века. Это основанная на реальных событиях история о дружбе якутского художника русского происхождения Ивана Попова с крестьянином Степаном Бересековым, который страдал летаргией. В 2022 году картина получила главный приз I фестиваля авторского кино «Зимний». Регистрация на показ — по ссылке.
«Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» Руслана Акуна (22 августа) — продолжение киргизской драмы о парне с аутизмом Адиле, который в первой части вез мать из Кыргызстана на хадж в Мекку, а теперь помогает девятилетнему Самиру отыскать маму в России. Регистрация на показ — по ссылке.
Когда: 21 августа, 19:00; 22 августа, 17:00
Где: «Рекорд», Пискунова ул., 11/7
Билеты: вход свободный, по регистрации
Экскурсии и встречи
Фото: Никита Духник
«Секреты усадебной кухни» 12+
В одном из отреставрированных особняков «Заповедных кварталов» пройдет вечер, посвященный кулинарным традициям нижегородских усадеб. Ведущая Юлия Полякова, более 20 лет управлявшая одним из старейших ресторанов Нижнего Новгорода, расскажет, как в конце XIX — начале XX века хозяйки обустраивали кухню, чем чистили медь, серебро и мельхиор, как сервировали трапезы, где брали лед для ледников и зачем запускали лягушку в молоко. Кроме того, участников программы ждут авторские угощения: травяной чай из самовара, домашнее варенье, яблочный пирог с корицей из рассыпчатого песочного теста, традиционные для эпохи заедки и угрызеньица.
Когда: 21 августа, 18:30; 23 августа, 15:00
Где: «Заповедные кварталы», Короленко ул., 18, 2-й этаж
Билеты: 2300 руб.
Фото: Дом Эвениуса
Гастрономический вечер в Доме Эвениуса 18+
В аптекарском огороде Дома Эвениуса ресторатор Александр Котюсов проведет дегустацию блюд волжской кухни. В меню — волжский сом и паштеты с ремесленным хлебом, а также «Шаляпинский чай», который знаменитый бас выпивал перед концертом, и сладости — чкаловская пастила из печеных яблок, зефир из жимолости, городецкие пряники. Для гостей выступит солист Нижегородского театра оперы и балета Михаил Наумов с произведениями из репертуара Федора Шаляпина. Если погода подведет, мероприятие обещают перенести в дом, в гостиную конца XIX века.
Когда: 21 августа, 18:00
Где: Дом Эвениуса, Студеная ул., 45
Билеты: 4500 руб.
Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ
«Подземелья кремля» 12+
Экскурсия по подземелью Нижегородского кремля от команды «Городские экспедиции». Организаторы обещают, что прогулка «удивит даже местных»: «Спуститесь туда, куда никто не ходит и посмотрите на устройство крепости изнутри. Ощутите на себе, как непривычно воспринимается пространство 500-летней давности, как по-другому устроены лестницы, потолки и окна». Также в программе — сталактиты, летучие мыши и древний отпечаток собачьей лапки на кирпиче.
Когда: 21 августа, 17:30
Где: Кремль, место старта будет указано в билете
Билеты: 550 руб.
Концерты
Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ
Beautiful Boys 12+
В рамках фестиваля «Столица» закатов в «Ракушке» выступит музыкальный коллектив из Саратова, основанный в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым. На российских стриминговых сервисах группу ежемесячно слушают уже более 3 млн человек. В своих композициях коллектив сочетает эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом.
Когда: 22 августа, 19:30
Где: Александровский сад, сцена «Ракушка»
Билеты: 1200 руб.
Лекции и фестивали
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Экофестиваль «Круговорот вещей» 16+
Концепция фестиваля заключается в обмене ненужными вещами в хорошем состоянии. В этот раз команда «Круговорота вещей» организует два свопа: можно будет отдать и взять комнатные растения и все для цветоводства, а также декор для дома: фоторамки, шкатулки, вазы, подсвечники, постеры и т.д. Каждый участник получает на входе жетон, который можно будет обменять на пять предметов или цветов. В рамках фестиваля пройдет лекция «Пять главных экопривычек». Регистрация на фестиваль — по ссылке.
Когда: 22 августа, 14:00 — 16:30
Где: Рождественская ул., 17, площадка «КУПНО. Старт»
Билеты: вход свободный, по регистрации
Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ
Лекция отряда «ЛизаАлерт» 18+
Поисково-спасательный отряд «#ЛизаАлерт» проводит вводную лекцию для всех, кто хотел бы в него вступить и у кого есть желание помогать в поисках пропавших людей. На встрече расскажут об основных принципах и правилах работы отряда, представят статистику. Регистрация на событие — по ссылке.
Когда: 23 августа, 11:00
Где: Сенная пл., 2Д
Билеты: вход свободный, по регистрации