«Нос», Джармуш и усадебная кухня

Предпоследние выходные августа в Нижнем Новгороде богаты на события: в Арсенале открывается большая выставка авангарда, «Цех*» представит работы французского медиахудожника, в «Орленке» и «Рекорде» покажут авторское кино, а театр кукол выпускает премьеру по гоголевскому «Носу», не дожидаясь традиционного начала сезона в сентябре. Наиболее заметные события — в подборке «Ъ-Приволжье».

Выставки Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина Фото: ГМИИ им. А.С. Пушкина «Авантюры талантов. Среда авангарда в Нижнем Новгороде» 0+ Новый проект Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина (Арсенал) посвящен культурным феноменам нижегородского искусства на сломе эпох — с конца XIX века до первых послереволюционных лет. Поэтический альманах «Без муз» и Нижегородские свободные художественные мастерские в особняке Рукавишниковых под руководством преподавателя ВХУТЕМАСа Владимира Франкетти, авангардная школа дизайна Николая Ильина в «Нижполиграфе», опера «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина и другие дерзкие и смелые инициативы раскрываются через живописные, графические и скульптурные работы, архивные фотографии и документы из собраний ГМИИ, Русского музея, Музея истории Санкт-Петербурга, Третьяковской галереи и других площадок. Когда: 21 августа — 15 ноября Где: Арсенал, Кремль, корпус 6 Билеты: 300 — 500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арт-пространство «Цех*» Фото: Арт-пространство «Цех*» Выставка Тома Ванза «Omega» 0+ В рамках нового иммерсивного проекта арт-пространства «Цех*» впервые в России представлено творчество французского медиахудожника и режиссера Тома Ванза, выставлявшегося в парижском музее цифрового искусства Atelier des Lumires, работавшего для Dior, DS4, Sulwhasoo и Garnier. Тома Ванз снимает фильмы-путешествия о многообразии и глубине космоса, раскрывая масштаб вселенной через микропроцессы: черные дыры, туманности и взрывы сверхновых он визуализирует через химические реакции и пигменты. Экспозиция выставки построена по принципу кинозалов — каждая работа представлена как самостоятельный фильм. Когда: до 18 октября Где: «Цех*», Варварская ул., 32 Билеты: 350 —700 руб.

Спектакли Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актер Павел Хорьков в роли Пискарева в премьерном спектакле «Нос» Нижегородского театра кукол Фото: НГАТК Актер Андрей Сидоров в премьерном спектакле «Нос» в Нижегородском театре кукол Фото: НГАТК Актер Георгий Фролов в премьерном спектакле «Нос» в Нижегородском театре кукол Фото: НГАТК Актер Марат Сабиров в премьерном спектакле «Нос» в Нижегородском театре кукол Фото: НГАТК Режиссер-постановщик премьерного спектакля «Нос» в Нижегородском театре кукол Вадим Смирнов Фото: НГАТК Следующая фотография 1 / 5 Актер Павел Хорьков в роли Пискарева в премьерном спектакле «Нос» Нижегородского театра кукол Фото: НГАТК Актер Андрей Сидоров в премьерном спектакле «Нос» в Нижегородском театре кукол Фото: НГАТК Актер Георгий Фролов в премьерном спектакле «Нос» в Нижегородском театре кукол Фото: НГАТК Актер Марат Сабиров в премьерном спектакле «Нос» в Нижегородском театре кукол Фото: НГАТК Режиссер-постановщик премьерного спектакля «Нос» в Нижегородском театре кукол Вадим Смирнов Фото: НГАТК «Нос» 12+ Премьера в Нижегородском государственном академическом театре кукол. Знакомую гоголевскую историю поставил в качестве приглашенного режиссера Вадим Смирнов. Он руководил нижегородским театром в 2004-2006 гг., а сейчас работает худруком Оренбургского театра кукол. Зрителей обещают «удивить, рассмешить и заставить взглянуть на классику по-новому». Когда: 22, 23 августа, 18:00 Где: Театр кукол, Б.Покровская ул., 39 Билеты: 550 — 1000 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей А. Д. Сахарова Фото: Музей А. Д. Сахарова «Кефир надо греть» 16+ В музее-квартире, где А. Д. Сахаров и его супруга Е. Г. Боннэр провели семь лет в ссылке, представят моноспектакль по книге Юрия Роста «Кефир надо греть». Книга сложилась из бесед Елены Боннэр с Юрием Ростом. «Как-то летом я пришел на сахаровскую кухню и предложил Боннэр вспомнить всю ее жизнь с Сахаровым. Честно», — пишет автор. В нижегородском музее воспоминания оживили режиссер постановки, артист Нижегородского государственного академического театра драмы им. М. Горького Павел Ушаков и актриса театра драмы Наталья Кузнецова. Когда: 22 августа, 19:00 Где: Музей А.Д. Сахарова, Гагарина пр., 214 Билеты: 750 руб.

Кино Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru «Кофе и сигареты» 16+ В «Орленке» покажут легендарный киноальманах Джима Джармуша — сборник из 11 черно-белых новелл, которые он снимал в течение 17 лет с 1986 года. Роберто Бениньи, Игги Поп, Том Уэйтс, Кейт Бланшет и другие друзья режиссера играют самих себя и разговаривают обо всем и ни о чем. Когда: 21 августа, 17:00; 22 августа, 19:20; 23 августа, 19:20 Где: «Орленок», Б.Покровская ул., 39а Билеты: 310 — 420 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reflexion Films Фото: Reflexion Films «Не хороните меня без Ивана» 12+ «Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» 12+ В центре культуры «Рекорд» в рамках фестиваль «Малые народности – Великая степь» состоятся показы двух фильмов-путешествий, которые редко можно встретить на больших экранах. «Не хороните меня без Ивана» Любови Борисовой (21 августа) — этнографическое роуд-муви по Якутии начала XX века. Это основанная на реальных событиях история о дружбе якутского художника русского происхождения Ивана Попова с крестьянином Степаном Бересековым, который страдал летаргией. В 2022 году картина получила главный приз I фестиваля авторского кино «Зимний». Регистрация на показ — по ссылке. «Рай под ногами матерей 2. Письмо матери» Руслана Акуна (22 августа) — продолжение киргизской драмы о парне с аутизмом Адиле, который в первой части вез мать из Кыргызстана на хадж в Мекку, а теперь помогает девятилетнему Самиру отыскать маму в России. Регистрация на показ — по ссылке. Когда: 21 августа, 19:00; 22 августа, 17:00 Где: «Рекорд», Пискунова ул., 11/7 Билеты: вход свободный, по регистрации

Экскурсии и встречи Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Духник Фото: Никита Духник «Секреты усадебной кухни» 12+ В одном из отреставрированных особняков «Заповедных кварталов» пройдет вечер, посвященный кулинарным традициям нижегородских усадеб. Ведущая Юлия Полякова, более 20 лет управлявшая одним из старейших ресторанов Нижнего Новгорода, расскажет, как в конце XIX — начале XX века хозяйки обустраивали кухню, чем чистили медь, серебро и мельхиор, как сервировали трапезы, где брали лед для ледников и зачем запускали лягушку в молоко. Кроме того, участников программы ждут авторские угощения: травяной чай из самовара, домашнее варенье, яблочный пирог с корицей из рассыпчатого песочного теста, традиционные для эпохи заедки и угрызеньица. Когда: 21 августа, 18:30; 23 августа, 15:00 Где: «Заповедные кварталы», Короленко ул., 18, 2-й этаж Билеты: 2300 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дом Эвениуса Фото: Дом Эвениуса Гастрономический вечер в Доме Эвениуса 18+ В аптекарском огороде Дома Эвениуса ресторатор Александр Котюсов проведет дегустацию блюд волжской кухни. В меню — волжский сом и паштеты с ремесленным хлебом, а также «Шаляпинский чай», который знаменитый бас выпивал перед концертом, и сладости — чкаловская пастила из печеных яблок, зефир из жимолости, городецкие пряники. Для гостей выступит солист Нижегородского театра оперы и балета Михаил Наумов с произведениями из репертуара Федора Шаляпина. Если погода подведет, мероприятие обещают перенести в дом, в гостиную конца XIX века. Когда: 21 августа, 18:00 Где: Дом Эвениуса, Студеная ул., 45 Билеты: 4500 руб. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ Фото: Андрей Репин / Коммерсантъ «Подземелья кремля» 12+ Экскурсия по подземелью Нижегородского кремля от команды «Городские экспедиции». Организаторы обещают, что прогулка «удивит даже местных»: «Спуститесь туда, куда никто не ходит и посмотрите на устройство крепости изнутри. Ощутите на себе, как непривычно воспринимается пространство 500-летней давности, как по-другому устроены лестницы, потолки и окна». Также в программе — сталактиты, летучие мыши и древний отпечаток собачьей лапки на кирпиче. Когда: 21 августа, 17:30 Где: Кремль, место старта будет указано в билете Билеты: 550 руб.

Концерты Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Beautiful Boys 12+ В рамках фестиваля «Столица» закатов в «Ракушке» выступит музыкальный коллектив из Саратова, основанный в 2022 году солистом Саратовского театра оперы и балета Иваном Подгородневым. На российских стриминговых сервисах группу ежемесячно слушают уже более 3 млн человек. В своих композициях коллектив сочетает эстетику советской эстрады с современным городским романтизмом. Когда: 22 августа, 19:30 Где: Александровский сад, сцена «Ракушка» Билеты: 1200 руб.