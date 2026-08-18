Нефть, газ и золотая ботва

Избирком Астраханской области обнародовал декларации кандидатов в депутаты Госдумы и регионального парламента от «Единой России». Лидером предвыборной кампании по доходам стал депутат облдумы и агропромышленник Павел Андросов, заработавший в 2025 году 262,5 млн руб. Пятерку самых состоятельных претендентов на мандаты также составили представители нефтегазовой отрасли, финансового рынка и губернатор Игорь Бабушкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Андросов стал богатейшим депутатом Думы Астраханской области среди тех, кто идет на выборы в 2026 году

Фото: Единая Россия Павел Андросов стал богатейшим депутатом Думы Астраханской области среди тех, кто идет на выборы в 2026 году

Фото: Единая Россия

Избирательная комиссия Астраханской области обнародовала декларации о доходах и имуществе кандидатов в депутаты регионального парламента восьмого созыва и Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия». Согласно опубликованным данным, пятерку самых обеспеченных действующих политиков региона составили представители крупного бизнеса, нефтегазовой отрасли и глава субъекта. «Ъ» проанализировал финансовые отчеты претендентов на мандаты.

Лидером рейтинга стал депутат областной думы, член комитетов по инфраструктурному развитию, строительству, экономике и инвестиционной политике Павел Андросов. Совокупный доход Павла Андросова за 2025 год достиг 262,5 млн руб. В его собственности находятся 41 земельный участок, четыре жилых дома площадью 28,4 кв. м, 255 кв. м, 331,6 кв. м и 739,5 кв. м, квартира почти 100 кв. м, а также четыре иных объекта недвижимости. На депутата зарегистрировано 33 транспортных средства, включая грузовые и легковые автомобили, а также маломерные моторные суда. На банковских счетах господина Андросова по состоянию на 2025 год размещено 2,9 млн руб. Основные источники дохода включают заработную плату в ООО «МАПС», специализирующемся на выращивании и оптовой продаже картофеля, где доля депутата составляет 10 процентов, а также в СППК «Лиманагропродукт», занимающемся оптовой торговлей овощами и фруктами. Кроме того, доход формируется за счет предпринимательской деятельности, процентов по вкладам и вознаграждения за депутатскую работу. Политик баллотируется по партийному списку от округа № 8.

Вторую строчку занимает действующий депутат облдумы седьмого созыва, член комитетов по законотворчеству и социальной политике Евгений Апостолов. Его доход за отчетный период составил 58,3 млн руб. в основном за счет дивидендов от ООО «Компания БКС», дохода от продажи имущества, процентов по вкладам, а также зарплаты в ООО ФПК «Дельта-Ломбард», ООО «ИКАР» и ООО СЗ «Пространство-Строй». В собственности политика два земельных участка площадью 1000 и 994 кв. м, жилой дом площадью 83 кв. м, просторная квартира площадью 210,4 кв. м и доля в еще одной квартире площадью 76,1 кв. м. Также за ним числятся два машино-места и четыре автомобиля, в том числе Toyota Land Cruiser 150 2018 года выпуска и BMW X5 2024 года выпуска. На счетах депутата в 2025 году хранилось 71,8 млн руб. Кроме того, Евгений Апостолов является владельцем 17 880 акций ПАО «Группа Ренессанс Страхование», 6649 акций ПАО «Роснефть», 695,8 тыс. инвестиционных паев в АО УК «Первая», а также долей в нескольких специализированных застройщиках, таких как «Пространство на Островского», «Пространство на Калинина», «Пространство на Епишева» и «Пространство на Боевой», с долей 50 процентов в каждом. На предстоящих выборах он выдвинут единороссами по одномандатному округу № 12.

Бронза досталась директору ООО «Газпром добыча Астрахань» Андрею Мельниченко, который также является депутатом думы и членом профильных комитетов по инфраструктуре, строительству, экономике и инвестполитике. Его годовой доход превысил 41,7 млн руб. Господин Мельниченко владеет тремя земельными участками в Астраханской области, тремя квартирами площадью 187,5 кв. м, 106,2 кв. м и 100,6 кв. м, двумя машино-местами, тремя гаражами и одним подсобным помещением. Из транспортных средств у него имеется автомобиль Porsche 911 Turbo S 2020 года выпуска. Общий объем средств на банковских счетах депутата в 2025 году составлял 18,4 млн руб. Также он является держателем 30 тыс. акций ПАО «Газпром» и баллотируется по одномандатному округу № 4.

На четвертом месте находится заместитель генерального директора по внешним коммуникациям ООО «Лукойл — Нижневолжскнефть» и действующий депутат облдумы Александр Ходаев. За минувший год господин Ходаев задекларировал 41,4 млн руб. В его собственности квартира площадью 52,8 кв. м и два легковых автомобиля 2014 и 2019 годов выпуска. При этом на банковских счетах политика размещено почти 68 млн руб. Кроме того, он владеет 4142 акциями ПАО «Нефтяная компания Лукойл» и 54,1 тыс. инвестиционных паев АО УК «Первая». Он выдвигается в областную думу восьмого созыва по округу № 3 по партийному списку.

Пятерку самых состоятельных претендентов замыкает действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Его доход за 2025 год составил 13,5 млн руб. В собственности главы региона два земельных участка в Подмосковье площадью 1540 и 420 кв. м, жилой дом площадью 137 кв. м, квартира в Москве площадью 107,3 кв. м, а также треть доли в квартире в Ярославской области и отдельное здание площадью 132,1 кв. м в Московской области. На губернатора зарегистрированы два мотоцикла, а именно Suzuki VZR1800 Z 2009 года выпуска и BMW R1200RT 2018 года выпуска. Сумма средств на счетах в банках в прошлом году составляла 5,8 млн руб. Также Игорь Бабушкин получает пенсию от Минобороны РФ. На сентябрьских выборах в Госдуму он вместе с главой Калмыкии Бату Хасиковым возглавляет региональную группу № 46 партии «Единая Россия».

Среди других кандидатов-парламентариев действующий депутат облдумы, директор ООО «Лотос-проект» и зампред правления Астраханского Облрыболовпотребсоюза Владимир Ланцман заработал 13,2 млн руб. за счет процентов по вкладам, дивидендов и зарплаты. Он владеет объектом недвижимости площадью 24,1 кв. м, моторной лодкой и мотоциклом Suzuki VZR1800 BZ 2014 года выпуска и идет на выборы по одномандатному округу № 20. Депутат Госдумы РФ от Астраханской области Ринат Аюпов задекларировал 10,5 млн руб., полученных от процентов, дивидендов и зарплаты. Он владеет тремя квартирами, включая московскую, на его счетах находится 2,6 млн руб., а также он располагает облигациями и инвестиционными паями. Политик претендует на переизбрание в Госдуму по Астраханскому одномандатному округу № 78.

Сенатор от Астраханской области и ветеран облдумы Геннадий Орденов также отчитался о доходе в 10,5 млн руб., сложившемся из зарплаты в Совете Федерации, пенсии и процентов. Он имеет квартиру площадью 142 кв. м и автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, баллотируясь в облдуму по округу № 9. Председатель астраханской облдумы седьмого созыва Игорь Мартынов заработал 8 млн руб. В его собственности находятся земельный участок площадью 7,1 тыс. кв. м, квартира площадью 142,3 кв. м, четыре объекта недвижимости различного назначения и автомобиль Mercedes 2010 года. На его счетах размещено 2,9 млн руб., и он идет на выборы по округу № 7. Руководитель фракции «Единая Россия» в облдуме Олег Петелин получил 4,2 млн руб. Он владеет четырьмя земельными участками, двумя квартирами площадью 320 и 70,7 кв. м и автомобилем Hyundai NF 2.4 GLS AT 2007 года. На его счетах находится 2 млн руб., и он баллотируется по партийному списку.

Среди претендентов на депутатские мандаты оказались и представители неполитических сфер с внушительными доходами. Руководитель Астраханского общества детей-инвалидов Наталья Гулина заработала 24,3 млн руб. преимущественно за счет процентов по вкладам, дивидендов и зарплаты помощника по уходу в ГАУ АО «МФЦ соцобслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Астрахани „Оберег“». Директор филиала «Астраханский газоперерабатывающий завод» ООО «Газпром переработка» Андрей Охлобыстин увеличил свой доход на 13,4 млн руб. Руководитель ГКУ ДО АО «Областная спортивная школа» Кирилл Потемин отчитался о 13 млн руб., сложившихся из зарплаты, процентов по вкладам и предпринимательской прибыли.

Исполнительный директор Некоммерческого Благотворительного Фонда «Содружество» Александр Тимофеев, который в 2024–2026 годах занимал пост министра региональной безопасности Астраханской области, задекларировал 5,3 млн руб., включая военную пенсию и проценты по вкладам. Военнослужащий из Приволжского района Алексей Серов, имевший судимость за превышение должностных полномочий на посту директора Камызякского сельскохозяйственного колледжа, заработал 6,3 млн руб. Заместитель руководителя администрации губернатора и экс-министр образования региона Егор Угаров получил 3,8 млн руб. за счет зарплаты и процентов. В его собственности находятся земельный участок площадью 876 кв. м, дом площадью 115 кв. м и квартира площадью 73,7 кв. м. Остаток на банковских счетах по состоянию на прошлый год составил всего 594 руб.

Восьмой созыв Думы Астраханской области изберут с 18 по 20 сентября 2026 года.

Марина Окорокова