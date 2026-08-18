В Воронеже грузина из банды Матроса осудили за преступление 22-летней давности

Новоусманский райсуд Воронежской области вынес приговор 61-летнему гражданину Грузии, который в начале 2000-х входил в известную на тот момент группировку Матроса. За совершенное 22 года назад разбойное нападение на пожилую пару (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) ему назначили десять лет колонии строгого режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области. По данным картотеки райсуда, речь идет о Теймуразе Эрадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Банда Матроса была создана в 1998 году. Она была известна жестокими убийствами, вымогательствами, угонами и нападениями в Воронежской области. Как установил суд, в апреле 2004 года осужденный в составе ОПГ ворвался в частный дом, будучи одетым в милицейскую форму. Члены банды связали хозяев, избили их и подвергли пыткам, требуя деньги. Они обыскали дом и забрали из него все показавшееся им ценным: 1,5 тыс. руб., одежду и ювелирные украшения на 32,6 тыс. руб. в сумме. После этого покинули дом.

Впоследствии остальных налетчиков задержали и осудили, а грузину удалось скрыться, как уточнили в управлении СКР по региону, в ближнем зарубежье. Правоохранители установили его местонахождение за пределами РФ, в связи с чем дело было рассмотрено в отсутствие подсудимого.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в апреле 2008 года Воронежский облсуд приговорил Матроса (Александр Бражников) и его «правую руку» Александра Некрасова к пожизненным срокам. Еще 13 членов банды получили от 16 до 23 лет лишения свободы. Судебный процесс продолжался три года. Наиболее громким разбоем стало нападение на особняк основателя известного воронежского застройщика ДСК и ныне депутата облдумы Сергея Лукина в Коминтерновском районе Воронежа.

Подробнее об этом нападении — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова