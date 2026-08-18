За неделю жители Оренбуржья перевели мошенникам более 12 млн рублей

Правительство Оренбургской области сообщило об итогах недельного мониторинга киберпреступности в регионе. За семь дней жертвами мошенников стали 35 человек: общая сумма ущерба превысила 12 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый крупный ущерб зафиксирован в Кувандыке — местный житель перевел аферистам 2,4 млн руб., поверив в необходимость перевода на «безопасный счет». Житель Орска лишился 1,6 млн руб. по аналогичной схеме, еще один пострадавший из Оренбурга перевел 1,05 млн руб. при попытке покупки автомобиля.

Среди распространенных схем специалисты выделили звонки от поддельных колл-центров, предложения заработать на инвестициях, мошенничество при продаже товаров на интернет-площадках, а также оформление микрозаймов на имя потерпевших.

Яна Вежлева