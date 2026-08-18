Станислав Наумов ЦИКнул на избирком

Действующий депутат Государственной думы Станислав Наумов, пошедший на очередные выборы в федеральный парламент как самовыдвиженец по одномандатному округу №191, оспорил в Центральной избирательной комиссии РФ решение окружного избиркома об отказе регистрации его в качестве кандидата из-за большого процента недействительных подписей, собранных кандидатом в свою поддержку. Господин Наумов, по его словам, потративший почти 4 млн руб. на оплату труда сборщиков подписей, считает отказ незаконным и внес в Госдуму законопроект о сборе подписей на федеральных выборах через портал «Госуслуги».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Станислав Наумов, получивший накануне отказ окружной избирательной комиссии в своей регистрации в качестве кандидата на предстоящие выборы в Государственную думу, подал жалобу на решение в Центральную избирательную комиссию РФ. «Обращение принято и официально зарегистрировано»,— написал он на своей странице в соцсети ВК. Кроме того, в разговоре с корреспондентом «Ъ-Южный Урал» он сообщил о намерении обжаловать отказ и в Верховном суде РФ.

Станислав Наумов — действующий депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике. Состоит во фракции ЛДПР, хотя покинул саму партию ради участия в праймериз «Единой России» весной нынешнего года. Однако праймериз он проиграл, после чего решил принять участие в выборах как самовыдвиженец в одномандатном округе №191, в который входит родной для господина Наумова Магнитогорск.

Единогласное решение об отказе в регистрации было принято окружной избирательной комиссией 16 августа. Согласно протоколу заседания комиссии, господин Наумов представил документы и подписные листы за три минуты до истечения установленного срока — в 17:57 5 августа. При этом процедура оформления и заверения листов затянулась: господин Наумов фактически находился в помещении избиркома еще 18,5 часов и окончательно передал документы на проверку лишь днем 6 августа.

В общей сложности Станислав Наумов сдал в избирком 16,8 тыс. подписей в свою поддержку при необходимом минимуме в 16,2 тыс. (требуемые по законодательству 3% от количества избирателей в округе). Из отобранных для проверки 8,1 тыс. подписей избирком признал недостоверными 3,8 тыс. (47,7% от проверенных, или 23,01% от общего числа). Среди нарушений, заявленных комиссией,— автографы якобы 545 умерших или не обладающих избирательным правом граждан, 186 повторных подписей и 2,6 тыс. записей, внесенных, по заключению почерковедов МВД, не самими избирателями. Кроме того, часть подписей собирали члены участковых избиркомов, что запрещено законом.

Господин Наумов опровергает выводы комиссии, а сведения о 545 умерших называет в своих аккаунтах в соцсетях и мессенджерах прямой ложью. Как одно из доказательств своей правоты депутат указывает то, что в копии протокола заседания рабочей группы, в котором была таблица с указанием нарушений и числом признанных недействительными подписей (заполняется на основе методических рекомендаций ЦИК РФ), нет так называемого «кода 2» — «подпись избирателя выполнена другим лицом». А все остальные недостатки, по мнению господина Наумова, скорее формальные неточности (например, в неверном формате указана дата подписи или рождения подписанта) или придирки членов комиссии.

Также господин Наумов усомнился в квалификации графологов ГУ МВД, осуществлявших проверку подписей.

«2500 замечаний со стороны графологов должны быть исключены, а квалификация самих челябинских графологов в вопросах теории и практики закона о выборах равна нулю. Готовлю депутатский запрос на главу МВД Колокольцева с просьбой о личном приеме»,— написал Станислав Наумов в своем telegram-канале.

Также господин Наумов заявил «Ъ-Южный Урал», что в общей сложности официально выплатил 80 сборщикам подписей более 3,9 млн руб. Для этого он даже продал свой личный «Мерседес», о чем написал в соцсетях.

Напомним, что на одного из сборщиков подписей в пользу Станислава Наумова в Кизильском районе было совершено нападение с применением холодного оружия. Наумов в своих соцсетях утверждал, что у него были похищены подписные листы с более чем 1,4 тыс. собранными подписями. Как сообщили в региональном ГУ МВД, поступление пострадавшего с колото-резаной раной было зафиксировано врачами ГБ №3 Магнитогорска. По факту происшествия начата проверка, ее результаты пока не обнародованы.

Станислав Наумов — не единственный самовыдвиженец в Челябинской области, который не смог получить регистрацию в качестве кандидата. 16 августа избирательная комиссия округа №189 отказала в регистрации Владимиру Корневу. При необходимом минимуме в 15,5 тыс. подписей кандидат предоставил в комиссию лишь 354 автографа избирателей. Еще три самовыдвиженца не предоставили подписные листы. В Златоустовском округе №192 не сдала документы сотрудник филиала РАНХиГС Елена Гузова. В Магнитогорском округе №191 подписи не предоставила пенсионерка Татьяна Бухтиярова. В Металлургическом округе №189 от участия в процедуре регистрации фактически отказался пенсионер Зуфар Шарипов.

Помимо подачи жалобы в ЦИК Станислав Наумов внес в Госдуму законопроект, который позволит кандидатам на федеральных выборах собирать половину подписей через «Госуслуги» (это уже разрешено на региональных и местных выборах).

Близкий к региональному внутриполитическому блоку челябинский политолог Александр Мельников считает ситуацию с отказом зарегистрировать Наумова в качестве кандидата «самым динамичным и интригующим сюжетом» для местных раскладов.

«Все выглядит так, будто он (Наумов) очень настойчиво ломится в зацементированную дверь, но чуда не произошло, по крайней мере пока. Несмотря на активную кампанию по сбору подписей и, особенно, пиар-сопровождение этого процесса, действующий депутат ГД не смог стать первым в Челябинской области госдумовским самовыдвиженцем, преодолевшим подписной барьер»,— написал господин Мельников в своем блоге, оценив шансы на положительное и своевременное решение по его жалобе как невысокие.

«При этом Наумов может все равно вписать себя в историю этих выборов, если добьется законодательного разрешения сбора подписей через „Госуслуги“. С правовой и технической точек зрения при современном развитии и распространенности цифровых сервисов — идея более чем логичная. А вот с политической точки зрения в текущем моменте мнения могут быть разные. Соответствующий законопроект Наумов уже внес и наверняка получит определенную лоббистскую поддержку в его продвижении. Но и влиятельные противники, способные притормозить и заволокитить эту инициативу, тоже найдутся»,— считает Александр Мельников.

Сбор подписей через «Гос­услуги» — абсолютно логичная и правильная мера, считает политолог, президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Сбор подписей через „Госуслуги“ на федеральных выборах позволит нам избавиться не только от пресловутой „диктатуры почерковедов“, но и просто от добросовестных ошибок».

Дмитрий Моргулес