Семья работника ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» - в победителях Всероссийского фестиваля ГТО

В Красноярске состоялся Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд. В нем участвовали 184 человека из 46 регионов со всей страны, которые соревновались в силе, гибкости и выносливости. Республику Башкортостан представляла семья заместителя начальника Октябрьского района ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» Марата Файзуллина с женой Леной, сыном Аланом и бабушкой Рузалией Ахатовной. За 3 дня соревнований они завоевали 3 «золота» и 2 «серебра».

Алан стал победителем в нормативе «Поднимание туловища из положения лежа на спине» среди мальчиков 8-9 лет, а также «серебряным» призером в общем многоборье ГТО.

Рузалия Ахатовна – победитель в нормативе «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье» среди женщин 60-64 лет.

Марат Файзуллин стал лучшим в плавании на 50 метров среди мужчин 40-44 лет и вторым призером в нормативе «Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье».

«Спортивный праздник удался на славу! Наша команда получила отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. Мы уже изъявили желание испытать себя и в следующем году»,— подытожил глава семьи.

ООО «Башкирэнерго»