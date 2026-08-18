В Саратовской области за ремонт школ будут отвечать местные администрации

В Саратовском регионе меняются ответственные за проведение капитальных ремонтов в учреждениях соцсферы. Поправки в закон обсуждали в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Антонов

Фото: Саратовская областная Дума Алексей Антонов

Фото: Саратовская областная Дума

Председатель Саратовской областной думы Алексей Антонов (ЕР) сообщил, что проект регионального закона «Об условиях предоставления отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам Саратовской области» создан для реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере. Качество и сроки выполнения работ напрямую зависят от квалификации и опыта лица, выполняющего функции заказчика.

Сейчас же в муниципальных образованиях области сложилась практика, при которой функции заказчика работ возлагаются на руководителей муниципальных учреждений, основная профессиональная деятельность которых связана с непосредственным оказанием услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

При этом строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство — это технически сложные процессы, требующие комплекса мероприятий: разработки проектно-сметной документации, организации, проведения конкурсных процедур, осуществление строительного контроля, приемки выполненных работ, урегулирование спорных ситуаций.

Со всеми этими задачами, считают законотворцы, можно справиться только при наличии профильного образования, которого у руководителя муниципального учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта нет.

По этой причине и возникают риски ошибок при формировании технического задания, недостаточного контроля за ходом работ, невозможности своевременного выявления отклонения от проекта и нарушения технологии, срыв сроков, а также риски умышленных действий со стороны подрядчиков, нацеленных, в том числе, «на хищение бюджетных средств». Законопроектом функции заказчика передаются органам местного самоуправления либо органам местных администраций, либо специализированным муниципальным учреждениям, что позволит «повысить качество производимых работ, эффективность расходования бюджетных средств и минимизацию рисков срыва» ремонта.

Законопроект вынесен на рассмотрение на ближайшее заседание думы для принятия в двух чтениях.

Татьяна Смирнова