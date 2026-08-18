СКР устанавливает обстоятельства гибели подростка в Каме

Следственным отделом по Дзержинскому району Перми проводится процессуальная проверка по факту утопления несовершеннолетнего в Каме. Как сообщает пресс-служба СКР по Прикамью, по предварительным данным, 14 августа несовершеннолетний 2010 года рождения купался в Каме вблизи коммунального моста на территории Ленинского района в необорудованном для купания месте. Находясь в воде, он не смог справиться с течением и утонул. Тело обнаружено сегодня в ходе поисковых мероприятий в Каме в Дзержинском районе.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.