На Капитолий зайдут слева

Начало избирательного сезона и демократических праймериз обнажило главную внутреннюю проблему Демократической партии: левые социалисты выигрывают ключевые гонки у системных политиков по всей стране. Руководству демократов приходится вести войну на два фронта — бороться за Конгресс с республиканцами и отстаивать привычный центристский мейнстрим в условиях, когда сама партия стремительно левеет, а электорат относится к этому с энтузиазмом. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дебби Вассерман-Шульц

Фото: Rebecca Blackwell / AP Дебби Вассерман-Шульц

Фото: Rebecca Blackwell / AP

18 августа во Флориде проходят внутрипартийные выборы демократов, исход которых определит кандидата на финальные выборы в Конгресс США. Главная интрига разворачивается в 20-м округе, где столкнулись два кандидата: представитель официального руководства партии и кандидат от демократических социалистов. Исход этой дуэли во многом покажет, какие настроения побеждают внутри Демпартии не только на уровне штата, но и по всей стране.

Фаворит 20-го округа — Дебби Вассерман-Шульц, бывшая председатель Национального комитета Демпартии при Бараке Обаме, собравшая для своей кампании миллионы долларов.

Ее поддерживают 39% респондентов опроса, проведенного The Listener Group. Второго кандидата, 27-летнего школьного учителя Элайджу Мэнли, одобряют 21% опрошенных. Однако как только социологи рассказывают респондентам о том, что Мэнли вырос в бедном черном квартале Форт-Лодердейла и был бездомным, картина кардинально меняется. За Вассерман-Шульц свой голос готовы отдать лишь 27% опрошенных, а за Мэнли — 36%.

Мэнли официально поддержали «Демократические социалисты Америки» (DSA) — крупнейшая социалистическая низовая политическая структура в США. Для нее ставка на таких кандидатов — часть проверенной годами стратегии: вместо борьбы с республиканцами на их территории они концентрируются на демократических округах и выбивают оттуда функционеров партии. Такой подход придумал еще в 80-х годах социолог Майк Харрингтон, но он стал приносить результаты лишь в последние годы.

Наиболее яркий пример — выборы в Нью-Йорке.

В 2018 году 28-летняя активистка и барменша Александрия Окасио-Кортес подвинула третьего человека в руководстве Демпартии Джо Краули. Сегодня американские букмекеры называют ее едва ли не главной претенденткой на президентскую номинацию от демократов.

Исторический взлет Окасио-Кортес — далеко не единственная победа социалистов. DSA может похвастаться успехами на всех уровнях: мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, десант конгрессменов, лишивших мандатов центристов-аппаратчиков. В июне член DSA Джанис Льюис Джордж разгромила на праймериз на пост мэра Вашингтона кандидата от истеблишмента Кеньяна Макдаффи (54,1% против 35,1%). Учитывая, что столица тоже глубоко демократическая, кандидатка от социалистов почти гарантированно возглавит город.

Но главная борьба DSA разворачивается за федеральный Сенат и Палату представителей.

В двух крупнейших праймериз на Среднем Западе левые выбили фаворитов истеблишмента. В Мичигане врач и активист Абдул Эль-Сайед, поддержанный Берни Сандерсом и Окасио-Кортес, разгромил центристку — конгрессвумен Хейли Стивенс. В Миннесоте вице-губернатор Пегги Флэнаган победила Энджи Крейг, которую открыто поддерживал аппарат Демпартии в Вашингтоне.

В текущем цикле DSA выдвинула или поддержала свыше 25 кандидатов в Палату представителей. Четверо уже одержали победы в Нью-Йорке, Пенсильвании и Колорадо, и это только начало.

Электоральные настроения тоже говорят сами за себя. Согласно опросу CNN, около трети демократов и независимых назвали себя демократическими социалистами, а 73% относятся к ним с энтузиазмом. При этом на общенациональном уровне большинство американцев по-прежнему смотрит на социализм негативно.

Эксперты предсказывают, что по итогам промежуточных выборов группа демократических социалистов в Палате представителей может увеличиться с 10 до 20 человек.

При прогнозируемом минимальном перевесе демократов в нижней палате (всего в 3–5 мест) блок из 15–20 левых получит абсолютное влияние на партию. Без их согласия центристы не смогут принять ни один ключевой законопроект — по аналогии с правым Freedom Caucus у республиканцев.

Это уже заставляет партийную верхушку нервничать. По данным The Hill, в Конгрессе обсуждают обновление руководящего состава. Речь идет прежде всего о Чаке Шумере, которого могут не переизбрать лидером демократов в Сенате на фоне изменения баланса сил внутри партии.

Таким образом, возможная победа социалистов на праймериз во Флориде — не локальный эпизод, а симптом системного сдвига внутри Демпартии, который изменит баланс сил в Конгрессе на годы вперед.

Екатерина Мур