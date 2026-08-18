В Самаре продлено ограничение движения у перекрестка Революционной и Аэродромной

Временное ограничение движения транспорта в районе перекрестка улиц Революционной и Аэродромной в Самаре продлено до 06:00 (MSK+1) 26 августа 2026 года. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зона ограничения включает участок, недоступный для всех видов транспорта, включая общественный, а также средства индивидуальной мобильности. На участке улицы Мориса Тореза от улицы Мяги до улицы Революционной будет действовать запрет на остановку и стоянку транспорта.

Общественный транспорт пяти маршрутов (№2, 24, 35, 53 и 90) будет следовать по временным схемам движения. Автобус №2 едет от автостанции «Аврора» в центр города — по улицам Аэродромной, Мяги, Мориса Тореза с выездом на улицу Революционную; обратно — по улицам Революционной, Мориса Тореза, Мяги, Аэродромной. Маршруты №24, 53, 90 движутся в обоих направлениях через улицы Гагарина, Мориса Тореза, Мяги и Аэродромной.

Автобус №35 в этот период проследует от остановки «НФС/Дача купца Головкина» в сторону сквера Санфировой — через улицы Авроры, Гагарина, Революционной, Мориса Тореза, Мяги, Аэродромной; обратно — по обычному маршруту.

Трамвайное движение по улице Аэродромной остается без изменений.

Кроме того, в связи с ремонтными работами на теплотрассе более 30 жилых домов и около 20 социальных объектов и организаций временно останутся без горячей воды.

Георгий Портнов