В Самаре суд взыскал в пользу пенсионерки 400 тысяч рублей за сломанный поваленным деревом забор

В Самаре суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал с ответственной организации в пользу пенсионерки материальный ущерб и компенсацию морального вреда в размере 403 тыс. руб. за сломанный забор. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как уточняют в надзорном ведомстве, в прокуратуру Кировского района обратилась жительница с заявлением о том, что на ее участок упало дерево и повредило ограждение. Ответственная организация ненадлежащим образом содержала дороги общего пользования, из-за чего аварийное дерево рухнуло.

Руфия Кутляева