Не вышли Сухум из беды

Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций по иску регионального минтранса к управлению ФАС. В феврале 2025 года антимонопольное ведомство признало министерство нарушившим закон «О защите конкуренции». Двумя годами ранее минтранс без проведения торгов заключил с санкт-петербургским ООО «Евротранс» контракт на перевозку республиканских чиновников из Сочи в Сухум (Абхазия) и обратно. В министерстве настаивали, что у них не было времени на проведение конкурса, и отрицали нарушение закона, но суды с ним не согласились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поездка башкирской делегации в Абхазию обернулась долгими разбирательствами с УФАС и судами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Поездка башкирской делегации в Абхазию обернулась долгими разбирательствами с УФАС и судами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии в трех арбитражных инстанциях не смогло отменить решение республиканского УФАС по поводу организации трансфера делегации правительства региона в Абхазию.

Как ранее сообщал «Ъ», с 27 сентября по 2 октября 2023 года делегация правительства Башкирии участвовала в мероприятиях, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости Абхазии. Для того, чтобы доставить республиканских чиновников из Сочи в Сухум и обратно минтранс республики заключил договор на транспортное обслуживание с ООО «Евротранс» стоимостью 1,1 млн руб.

Контракт с «Евротрансом» был подписан без проведения торгов по отбору подрядчика. Это стало возможным после того, как 21 сентября того же года министерство внешнеэкономических связей республики составило заявку, в которой сообщило о потребности в организации приема на территории Башкирии иностранной делегации. В этом случае закон о контрактной системе позволял закупить услуги без проведения торгов. В этот же день региональный минтранс запросил и получил ценовые предложения у трех потенциальных поставщиков: «Евротранса», ООО «Экспресс-авто» и московского предпринимателя Дмитрия Токарева. «Экспресс-авто» был готов выполнить услуги за 1,19 млн руб., «Евротранс — за 1,14 млн руб., а господин Токарев — за 1,4 млн руб.

В начале 2025 года на взаимоотношения минтранса и его контрагента обратила внимание республиканская прокуратура. Она направила заявление в УФАС, которое пришло к выводу, что министерство и «Евротранс» заранее заключили соглашение в обход закона «О защите конкуренции». Так, у «Евротранса» и «Экспресс-авто» был общий учредитель, а Дмитрий Токарев подавал налоговую отчетность с того же IP-адреса, что и «Экспресс-авто». К тому же, Mersedes-Benz S 400 D4 для перевозки башкирских чиновников компания зафрахтовала еще 1 сентября — за 25 дней до подписания контракта.

Минтранс Башкирии, направив иск в суд, заявил, что выводы антимонопольной службы «не соответствуют действующему законодательству, и нарушают права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности».

Арбитражный суд Башкирии в декабре 2025 года согласился с позицией УФАС. В частности, суд отметил, что закон позволяет не проводить торги при отборе подрядчика для перевозки иностранных делегаций в России, но не наоборот.

В марте этого года Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

В кассационной жалобе, следует из материалов дела, минтранс отметил, что помимо республиканских чиновников в группе, которую перевозил «Евротранс», были некие члены иностранной делегации. Об их участии якобы говорилось в заявке, которую подало министерство внешнеэкономического сотрудничества республики, и у минтранса «отсутствовало основание сомневаться в содержании заявки», а УФАС не доказал отсутствие иностранцев в составе перевозимой группы чиновников.

Также в министерстве настаивали, что совпадение IP-адресов участников запроса предложений «не свидетельствует о наличии антиконкурентного соглашения»: они якобы могли пользоваться одним wi-fi. При этом, отметил истец, сроки командировки делегации не позволяли провести электронный аукцион.

Арбитражный суд Уральского округа с доводами министерства не согласился. Так, суд, сославшись на сообщение абхазского правительственного информагентства «Апсныпресс», указал, что среди членов башкирской делегации во главе с главой республики Радием Хабировым зарубежные участники не указаны. В остальной части позиция истца также не нашла поддержки со стороны кассационной инстанции.

На запрос «Ъ» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии оперативно не ответили.

«Минтранс ожидаемо настаивал на формальном соблюдении норм законодательства о закупках, но закон о защите конкуренции требует смотреть не только формальные действия организатора закупок, а сопоставлять эти действия со здравым смыслом. Сама по себе отправка формального запроса только трем аффилированным между собой лицам, не является нарушением. Однако больше никому запросы не направлялись, что говорит о нежелание минтранса получить информацию о реальной рыночной стоимости услуг, — отметил председатель коллегии адвокатов «Налоговая безопасность» Руслан Евсюков. — Суду следовало задать министерству один неудобный вопрос: почему ни один запрос коммерческого предложения не был направлен в транспортные организации Краснодарского края? Полагаю, что адекватного ответа на этот вопрос у минтранса нет, как нет и перспектив отмены судебных актов в ВС РФ».

Булат Баширов