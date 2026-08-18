Власти Ульяновска взяли на баланс более 350 брошенных объектов

Администрация Ульяновска сообщила, что приняла на обслуживание более 350 брошенных объектов. Власти регулярно получают от жителей информацию о неудовлетворительном состоянии различных строений и сооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Объекты в основном передаются профильным организациям. Часть из них удалось реализовать на открытых торгах, благодаря чему бюджет города пополнился на 33 млн руб. В ближайшее время планируется приватизация еще восьми объектов, на которых администрация может заработать 23 млн руб.

По данным администрации, в настоящее время проводится работа по оформлению права на 60 бесхозяйных объектов, в том числе 55 гаражей и три нежилых здания.

Андрей Сазонов