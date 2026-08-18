Нижегородку оштрафовали за публикацию о падении беспилотника

Мировой судья Кстовского судебного района оштрафовал нижегородку на 3 тыс. руб. за видео и сообщение о месте падения беспилотника. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что нижегородка нарушила запрет регионального оперштаба на публикацию сведений о происшествиях с беспилотниками. Протокол в отношении жительницы региона составили в полиции, министерство направило материалы в суд.

Нижегородку привлекли к административной ответственности по ст. 2.26 КоАП Нижегородской области.

Владимир Зубарев