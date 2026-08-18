В Пермском медуниверситете заметно выросло количество поступающих

В этом году в Пермский государственный медицинский университет им. Вагнера подали заявления 3287 абитуриентов, что выше показателя прошлого года на 15% (тогда — 2870). Как сообщает пресс-служба вуза, число конкурсных заявлений увеличилось на 19% — до 9051. Средний балл зачисленных студентов увеличился по всем направлениям подготовки — в среднем до 211 баллов.

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Так, на направлении «Лечебное дело» средний балл вырос с 207 до 215, на «Педиатрии» — со 184 до 192, на «Стоматологии» — с 256 до 267. Наиболее заметная динамика зафиксирована на «Медико-профилактическом деле» — средний балл увеличился со 165 до 187. На «Клинической психологии» показатель вырос с 240 до 245 баллов. План целевого приема в этом году выполнен университетом на 99% — зачислено 383 человека.

Большая часть зачисленных на первый курс студентов — это жители городов и районов Прикамья (207 человек), еще 186 — пермяки. 123 первокурсника — жители других регионов, включая Республики Коми, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Удмуртию, а также Свердловскую, Саратовскую, Пензенскую, Тюменскую, Челябинскую и другие области.