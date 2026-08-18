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Бизнесмена из Арзамаса оштрафовали за незаконный оборот алкоголя и табака

Арзамасский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного предпринимателя, обвиненного в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, бизнесмен в 2025 году купил 3 тыс. бутылок спиртного и 10 тыс. пачек сигарет общей стоимостью 2,4 млн руб. и хранил их в гараже для перепродажи. Он успел продать 40 бутылок контрафактного алкоголя за 5 тыс. руб., оставшуюся партию изъяла полиция.

Суд оштрафовал предпринимателя на 500 тыс. руб.

Владимир Зубарев