В Саратовской области инвесторы получат налоговый вычет без временных ограничений

В Саратовской области вносятся изменения в региональный закон, связанный с инвестналоговым вычетом. Об этом говорили в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Марченко

Фото: Саратовская областная Дума Александр Марченко

Фото: Саратовская областная Дума

Министр инвестиционной политики Саратовского региона Александр Марченко сообщил, что необходимо принять проект закона, который вносит изменения в ряд законодательных актов, связанных с законом «Об инвестиционном налоговом вычете». Так законопроектом планируется исключить ограничения по сроку действия права применения инвестналогового вычета до 31 декабря 27 года в соответствии с изменениями в статье 286 Налогового кодекса Российской Федерации.

«Фактически мы убираем ограничительный срок для применения этой меры поддержки для инвесторов и, соответственно, инвестналоговый вычет смогут применять предприятия в неограниченном по времени формате, также, как предусматривает федеральный инвестналоговый вычет», — пояснил глава профильного ведомства.

Депутаты поддержали законодательную инициативу, которая вынесена на ближайшее заседание думы для принятия в двух чтениях.

Татьяна Смирнова