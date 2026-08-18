В Казани во время строительных работ на территории КНИТУ обнаружили немецкий танк «Пантера» времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во дворе университета в Казани при строительных работах нашли танк времен ВОВ

Фото: Пресс-служба КНИТУ Во дворе университета в Казани при строительных работах нашли танк времен ВОВ

Фото: Пресс-служба КНИТУ

Он находился под землей в специально оборудованной яме.

По данным музея истории КНИТУ, после войны танк использовали как бронеяму для испытаний высокоэнергетических материалов. Через люк в башне специалисты размещали внутри образцы для исследований, после чего проводили испытания дистанционно.

В начале 1950-х годов в КХТИ построили новую испытательную станцию. Танк перестали использовать, спуск к нему засыпали, а сверху возвели склад для хранения химических реактивов.

Анна Кайдалова