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Во дворе университета в Казани при строительных работах нашли танк времен ВОВ

В Казани во время строительных работ на территории КНИТУ обнаружили немецкий танк «Пантера» времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Во дворе университета в Казани при строительных работах нашли танк времен ВОВ

Во дворе университета в Казани при строительных работах нашли танк времен ВОВ

Фото: Пресс-служба КНИТУ

Во дворе университета в Казани при строительных работах нашли танк времен ВОВ

Фото: Пресс-служба КНИТУ

Он находился под землей в специально оборудованной яме.

По данным музея истории КНИТУ, после войны танк использовали как бронеяму для испытаний высокоэнергетических материалов. Через люк в башне специалисты размещали внутри образцы для исследований, после чего проводили испытания дистанционно.

В начале 1950-х годов в КХТИ построили новую испытательную станцию. Танк перестали использовать, спуск к нему засыпали, а сверху возвели склад для хранения химических реактивов.

Анна Кайдалова