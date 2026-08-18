В Самаре осужден бывший адвокат за мошенничество при получении выплат

Октябрьский районный суд Самары признал виновным бывшего адвоката Артема Ефимова по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Следствием и судом установлено, что юрист обратился в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, представив фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы наличии у него инвалидности. На их основании фигуранту была установлена ежемесячная денежная выплата. За шесть лет лжеинвалиду выплатили более 3,5 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Бывшему адвокату назначено наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Андрей Сазонов