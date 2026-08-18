Один из старейших долгостроев Перми выставлен на аукцион за 1,1 млрд рублей

Федеральный фонд развития территорий объявил аукцион на право заключения договоров купли-продажи объектов незавершенного строительства ЖК «Никитинский» на ул. Екатерининской, 175 (позиции 2, 3, 4). Как сообщает пресс-служба краевого минстроя, начальная цена объекта составляет 1,179 млрд руб. Заявки от участников принимаются до 7 сентября, в этот же день пройдет аукцион.

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ЖК «Никитинский» на перекрестке улиц Екатерининской и Плеханова — один из самых старых долгостроев в Перми. Строительством объекта с 2004 года занималось ООО «Производственное объединение “Пермпромжилстрой”». Однако в 2013 году компания была признана банкротом. С тех пор комплекс находится в недостроенном состоянии.

Вид разрешенного использования на участке 2,33 га — для строительства жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями и отдельно стоящих административных зданий. Новый инвестор после оценки конструкций зданий примет решение о достройке домов или демонтаже объектов и новом строительстве.