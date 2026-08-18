В Уфе арестовали обвиняемую в покушении на убийство детей

Кировский районный суд Уфы арестовал на два месяца подростка, обвиняемую в покушении на убийство двух несовершеннолетних (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в», «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

17 августа в квартире в Уфе из-за личной неприязни обвиняемая несколько раз ударила ножом свою сверстницу и ее сестренку, которая стала очевидцем преступления. Пострадавшим помогла соседка, которая прибежала на место происшествия по просьбе младшего брата пострадавших, которого обвиняемая не тронула.

Суд согласился с доводами следствия, что обвиняемая может скрыться или оказать давление свидетелей, отмечается в сообщении.

По данным министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии, есть небольшая положительная динамика.

Майя Иванова