В Ульяновской области в июле ввели в эксплуатацию на 85% больше жилья, чем годом ранее

В июле этого года на территории Ульяновской области сдали в эксплуатацию 50 тыс. кв. м жилых помещений, что на 85% больше по сравнению с июлем 2025 года. Такие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Всего с января по июль этого года в регионе ввели 290 тыс. кв. м (+4%). Из них объем жилья в многоквартирных домах составляет 130 тыс. кв. м (+50%), в индивидуальных домах — 160 тыс. кв. м (-16%).

Руфия Кутляева