Нижегородские «Метеоры» отправятся в Тверь и Дубну

Компания «Водолет» расширила карту межрегиональных маршрутов судов на подводных крыльях «Метеор 120Р»: они отправятся из Нижнего Новгорода в Тверь и подмосковную Дубну в августе и сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Маршрут в Тверь запланирован на 24-25 августа. «Метеор» выйдет из Нижнего Новгорода в Ярославль, по пути сделав остановки в Чкаловске, Сокольском, Юрьевце, Кинешме и Костроме, а на следующий день стартует в Тверь с остановками в Рыбинске, Мышкине, Угличе, Калязине и Дубне. Обратный рейс из Твери в Ярославль состоится 26 августа, из Ярославля в Нижний Новгород — 27 августа.

«Составной тип маршрута связан с тем, что судам на подводных крыльях запрещено перемещаться в темное время суток», — уточнили в компании.

Рейс в Дубну также транзитом через Ярославль запланирован 5-6 сентября, обратно — 7-8 сентября.

Напомним, в этом сезоне «Метеоры» курсируют из Нижнего Новгорода в Ярославль и Казань.

Людмила Аристова