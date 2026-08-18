ФК «Челябинск» потребовал засчитать «Торпедо» техническое поражение

Футбольный клуб «Челябинск» направил официальную жалобу в руководство Первой лиги с требованием аннулировать результат матча шестого тура против московского «Торпедо». В челябинском клубе «Ъ-Южный Урал» подтвердили факт подачи протеста, уточнив, что претензии связаны с неправомерным участием в игре легионера столичной команды.

Поводом для обращения стало участие в матче нигерийского нападающего «Торпедо» Джонатана Окоронкво. По данным «Челябинска», футболист был заявлен на игру, имея лишь туристическую визу, которая не дает права на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. Согласно регламенту соревнований, выход на поле игрока, не имеющего надлежащим образом оформленного разрешения на работу, является основанием для присуждения технического поражения со счетом 0:3.

В настоящий момент руководство лиги рассматривает предоставленные документы. Инцидент может вызвать вопросы и к регистрационному отделу ФНЛ, который допустил игрока к соревнованиям без проверки типа визы, либо к достоверности сведений, поданных московским клубом при заявке спортсмена.

Напомним, матч шестого тура Первой лиги между «Челябинском» и «Торпедо» завершился победой московской команды со счетом 4:0. Джонатан Окоронкво перешел в стан «автозаводцев» в текущее трансферное окно. В прошлом сезоне нападающий выступал за тульский «Арсенал», в составе которого стал лучшим бомбардиром лиги. На текущий момент «Торпедо» входит в число лидеров турнирной таблицы.

Евгений Рыженьков