С января по июль в Оренбуржье ввели на 20% меньше жилья, чем годом ранее

В Оренбургской области за семь месяцев этого года ввели в эксплуатацию 576 тыс. кв. м жилья, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Из общего объема в многоквартирных домах сдано 175 тыс. кв. м (+22%), в индивидуальных жилых домах — 401 тыс. кв. м (-31%). В июле в регионе ввели всего 113 тыс. кв. м жилых помещений (+5%).

Руфия Кутляева