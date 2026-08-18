С января по июль в Оренбуржье ввели на 20% меньше жилья, чем годом ранее
В Оренбургской области за семь месяцев этого года ввели в эксплуатацию 576 тыс. кв. м жилья, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Из общего объема в многоквартирных домах сдано 175 тыс. кв. м (+22%), в индивидуальных жилых домах — 401 тыс. кв. м (-31%). В июле в регионе ввели всего 113 тыс. кв. м жилых помещений (+5%).