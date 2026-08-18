Дети после ножевых ранений в Уфе находятся в стабильно тяжелом состоянии

Состояние двух сестер, пострадавших от нападения подростка в Уфе, оценивается как стабильно тяжелое. Об этом сообщил в соцсетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Есть небольшая положительная динамика. Наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — отметил он.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 17 августа в Уфе в отсутствие взрослых между двумя подростками произошел конфликт, одна из участниц которого ударила ножом сверстницу и ее сестренку. Нападавшую позже задержала полиция. Следствие настаивает на ее аресте.

Следственные органы управления СКР по Башкирии возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СКР Владимиру Архангельскому доложить о расследовании уголовного дела.

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Майя Иванова